Lisätietoja HNT-rahakkeesta

HNT-rahakkeen hintatiedot

HNT-rahakkeen valkoinen paperi

HNT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HNT-rahakkeen tokenomiikka

HNT-rahakkeen hintaennuste

HNT-rahakkeen historia

HNT-osto-opas

HNT/fiat-valuuttamuunnin

HNT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Helium Network Token-logo

Helium Network Token – hinta (HNT)

1HNT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$2.628
$2.628$2.628
-0.22%1D
USD
Reaaliaikainen Helium Network Token (HNT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:20:35 (UTC+8)

Helium Network Token (HNT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 2.561
$ 2.561$ 2.561
24 h:n matalin
$ 2.706
$ 2.706$ 2.706
24 h:n korkein

$ 2.561
$ 2.561$ 2.561

$ 2.706
$ 2.706$ 2.706

$ 55.218178738443264
$ 55.218178738443264$ 55.218178738443264

$ 0.253390913127
$ 0.253390913127$ 0.253390913127

-0.19%

-0.22%

+1.82%

+1.82%

Helium Network Token (HNT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.628. Viimeisen 24 tunnin aikana HNT on vaihdellut alimmillaan $ 2.561 ja korkeimmillaan $ 2.706 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 55.218178738443264, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.253390913127.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HNT on muuttunut -0.19% viimeisen tunnin aikana, -0.22% 24 tunnin aikana ja +1.82% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Helium Network Token (HNT) -rahakkeen markkinatiedot

No.118

$ 489.54M
$ 489.54M$ 489.54M

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 586.04M
$ 586.04M$ 586.04M

186.28M
186.28M 186.28M

223,000,000
223,000,000 223,000,000

186,277,614.31374395
186,277,614.31374395 186,277,614.31374395

83.53%

0.01%

SOL

Helium Network Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 489.54M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.09M. HNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 186.28M ja sen kokonaistarjonta on 186277614.31374395. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 586.04M.

Helium Network Token (HNT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Helium Network Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00579-0.22%
30 päivää$ -1.114-29.78%
60 päivää$ +0.412+18.59%
90 päivää$ -1.356-34.04%
Helium Network Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HNT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00579 (-0.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Helium Network Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -1.114 (-29.78%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Helium Network Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HNT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.412 (+18.59%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Helium Network Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -1.356 (-34.04%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Helium Network Token (HNT)?

Tarkista Helium Network Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Helium Network Token (HNT)

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

Helium Network Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Helium Network Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HNT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Helium Network Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Helium Network Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Helium Network Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Helium Network Token (HNT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Helium Network Token (HNT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Helium Network Token-rahakkeelle.

Tarkista Helium Network Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Helium Network Token (HNT) -rahakkeen tokenomiikka

Helium Network Token (HNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HNT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Helium Network Token (HNT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Helium Network Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Helium Network Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HNT paikallisiin valuuttoihin

1 Helium Network Token(HNT) - VND
69,155.82
1 Helium Network Token(HNT) - AUD
A$4.0734
1 Helium Network Token(HNT) - GBP
1.94472
1 Helium Network Token(HNT) - EUR
2.26008
1 Helium Network Token(HNT) - USD
$2.628
1 Helium Network Token(HNT) - MYR
RM11.09016
1 Helium Network Token(HNT) - TRY
107.77428
1 Helium Network Token(HNT) - JPY
¥388.944
1 Helium Network Token(HNT) - ARS
ARS$3,453.34968
1 Helium Network Token(HNT) - RUB
211.73796
1 Helium Network Token(HNT) - INR
229.39812
1 Helium Network Token(HNT) - IDR
Rp43,081.96032
1 Helium Network Token(HNT) - KRW
3,675.5208
1 Helium Network Token(HNT) - PHP
150.29532
1 Helium Network Token(HNT) - EGP
￡E.127.40544
1 Helium Network Token(HNT) - BRL
R$14.37516
1 Helium Network Token(HNT) - CAD
C$3.65292
1 Helium Network Token(HNT) - BDT
319.61736
1 Helium Network Token(HNT) - NGN
4,036.84452
1 Helium Network Token(HNT) - COP
$10,596.753
1 Helium Network Token(HNT) - ZAR
R.46.5156
1 Helium Network Token(HNT) - UAH
108.22104
1 Helium Network Token(HNT) - VES
Bs360.036
1 Helium Network Token(HNT) - CLP
$2,549.16
1 Helium Network Token(HNT) - PKR
Rs743.61888
1 Helium Network Token(HNT) - KZT
1,412.12952
1 Helium Network Token(HNT) - THB
฿85.72536
1 Helium Network Token(HNT) - TWD
NT$80.23284
1 Helium Network Token(HNT) - AED
د.إ9.64476
1 Helium Network Token(HNT) - CHF
Fr2.1024
1 Helium Network Token(HNT) - HKD
HK$20.52468
1 Helium Network Token(HNT) - AMD
֏1,007.65404
1 Helium Network Token(HNT) - MAD
.د.م23.67828
1 Helium Network Token(HNT) - MXN
$49.24872
1 Helium Network Token(HNT) - SAR
ريال9.855
1 Helium Network Token(HNT) - PLN
9.61848
1 Helium Network Token(HNT) - RON
лв11.4318
1 Helium Network Token(HNT) - SEK
kr25.30764
1 Helium Network Token(HNT) - BGN
лв4.41504
1 Helium Network Token(HNT) - HUF
Ft897.54084
1 Helium Network Token(HNT) - CZK
55.60848
1 Helium Network Token(HNT) - KWD
د.ك0.80154
1 Helium Network Token(HNT) - ILS
8.9352
1 Helium Network Token(HNT) - AOA
Kz2,404.38348
1 Helium Network Token(HNT) - BHD
.د.ب0.990756
1 Helium Network Token(HNT) - BMD
$2.628
1 Helium Network Token(HNT) - DKK
kr16.89804
1 Helium Network Token(HNT) - HNL
L69.01128
1 Helium Network Token(HNT) - MUR
120.17844
1 Helium Network Token(HNT) - NAD
$46.5156
1 Helium Network Token(HNT) - NOK
kr26.75304
1 Helium Network Token(HNT) - NZD
$4.49388
1 Helium Network Token(HNT) - PAB
B/.2.628
1 Helium Network Token(HNT) - PGK
K11.01132
1 Helium Network Token(HNT) - QAR
ر.ق9.56592
1 Helium Network Token(HNT) - RSD
дин.265.27032

Helium Network Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Helium Network Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Helium Network Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Helium Network Token”

Paljonko Helium Network Token (HNT) on arvoltaan tänään?
HNT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.628 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HNT-USD-parin nykyinen hinta?
HNT -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.628. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Helium Network Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HNT markkina-arvo on $ 489.54M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 186.28M USD.
Mikä oli HNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HNT saavutti ATH-hinnaksi 55.218178738443264 USD.
Mikä oli HNT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HNT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.253390913127 USD.
Mikä on HNT-rahakkeen treidausvolyymi?
HNT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.09M USD.
Nouseeko HNT tänä vuonna korkeammalle?
HNT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HNT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:20:35 (UTC+8)

Helium Network Token (HNT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

HNT-USD-laskin

Summa

HNT
HNT
USD
USD

1 HNT = 2.628 USD

Treidaa HNT-rahaketta

HNTUSDT
$2.628
$2.628$2.628
-0.18%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu