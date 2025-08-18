Mikä on Helium Network Token (HNT)

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

Helium Network Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Helium Network Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Helium Network Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Helium Network Token (HNT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Helium Network Token (HNT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Helium Network Token-rahakkeelle.

Helium Network Token (HNT) -rahakkeen tokenomiikka

Helium Network Token (HNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HNT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Helium Network Token (HNT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Helium Network Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Helium Network Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HNT paikallisiin valuuttoihin

Helium Network Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Helium Network Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Helium Network Token” Paljonko Helium Network Token (HNT) on arvoltaan tänään? HNT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.628 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on HNT-USD-parin nykyinen hinta? $ 2.628 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo HNT -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Helium Network Token-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen HNT markkina-arvo on $ 489.54M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on HNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? HNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 186.28M USD . Mikä oli HNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? HNT saavutti ATH-hinnaksi 55.218178738443264 USD . Mikä oli HNT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? HNT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.253390913127 USD . Mikä on HNT-rahakkeen treidausvolyymi? HNT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.09M USD . Nouseeko HNT tänä vuonna korkeammalle? HNT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HNT-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Helium Network Token (HNT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

