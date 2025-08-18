Helium Network Token (HNT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.628. Viimeisen 24 tunnin aikana HNT on vaihdellut alimmillaan $ 2.561 ja korkeimmillaan $ 2.706 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 55.218178738443264, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.253390913127.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HNT on muuttunut -0.19% viimeisen tunnin aikana, -0.22% 24 tunnin aikana ja +1.82% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Helium Network Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 489.54M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.09M. HNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 186.28M ja sen kokonaistarjonta on 186277614.31374395. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 586.04M.
Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.
Helium Network Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Helium Network Token (HNT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Helium Network Token (HNT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Helium Network Token-rahakkeelle.
Helium Network Token (HNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HNT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
