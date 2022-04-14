Soldex (SOLX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Soldex (SOLX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Soldex (SOLX) -rahakkeen tiedot The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds. Virallinen verkkosivusto: https://soldex.ai/ Valkoinen paperi: https://soldexai.gitbook.io/soldex-whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CH74tuRLTYcxG7qNJCsV9rghfLXJCQJbsu7i52a8F1Gn Osta SOLX-rahaketta nyt!

Soldex (SOLX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Soldex (SOLX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 71.34K $ 71.34K $ 71.34K Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 420.41M $ 420.41M $ 420.41M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 84.85K $ 84.85K $ 84.85K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000026885078873052 $ 0.000026885078873052 $ 0.000026885078873052 Nykyinen hinta: $ 0.00016969 $ 0.00016969 $ 0.00016969 Lue lisää Soldex (SOLX) -rahakkeen hinnasta

Soldex (SOLX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Soldex (SOLX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SOLX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOLX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SOLX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOLX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SOLX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Soldex (SOLX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SOLX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SOLX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Soldex (SOLX) -rahakkeen hintahistoria SOLX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SOLX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SOLX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SOLX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOLX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SOLX-rahakkeen hintaennuste nyt!

