Solv Protocol (SOLV) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Solv Protocol (SOLV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Solv Protocol (SOLV) -rahakkeen tiedot Leading Bitcoin Staking Platform. Powered by SAL. Virallinen verkkosivusto: https://Solv.finance/?chl=CMC Valkoinen paperi: https://docs.solv.finance/solv-documentation/?chl=CMC Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xabe8e5cabe24cb36df9540088fd7ce1175b9bc52 Osta SOLV-rahaketta nyt!

Solv Protocol (SOLV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Solv Protocol (SOLV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 64.91M $ 64.91M $ 64.91M Kokonaistarjonta: $ 8.40B $ 8.40B $ 8.40B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.48B $ 1.48B $ 1.48B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 422.91M $ 422.91M $ 422.91M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.19474 $ 0.19474 $ 0.19474 Kaikkien aikojen alin: $ 0.021765277438440773 $ 0.021765277438440773 $ 0.021765277438440773 Nykyinen hinta: $ 0.04378 $ 0.04378 $ 0.04378 Lue lisää Solv Protocol (SOLV) -rahakkeen hinnasta

Solv Protocol (SOLV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Solv Protocol (SOLV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SOLV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOLV-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SOLV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOLV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SOLV-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Solv Protocol (SOLV) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SOLV-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SOLV-rahakkeita MEXCistä nyt!

Solv Protocol (SOLV) -rahakkeen hintahistoria SOLV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SOLV-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SOLV-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SOLV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOLV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SOLV-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!