Soil (SOIL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Soil (SOIL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Soil (SOIL) -rahakkeen tiedot Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain. Virallinen verkkosivusto: https://soil.co/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/bvmug7hb67ws3igm Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x54991328ab43c7d5d31c19d1b9fa048e77b5cd16 Osta SOIL-rahaketta nyt!

Soil (SOIL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Soil (SOIL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 11.47M $ 11.47M $ 11.47M Kokonaistarjonta: $ 99.00M $ 99.00M $ 99.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 41.02M $ 41.02M $ 41.02M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 27.96M $ 27.96M $ 27.96M Kaikkien aikojen korkein: $ 4 $ 4 $ 4 Kaikkien aikojen alin: $ 0.09537159078089791 $ 0.09537159078089791 $ 0.09537159078089791 Nykyinen hinta: $ 0.2796 $ 0.2796 $ 0.2796 Lue lisää Soil (SOIL) -rahakkeen hinnasta

Soil (SOIL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Soil (SOIL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SOIL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOIL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SOIL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOIL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SOIL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Soil (SOIL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SOIL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SOIL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Soil (SOIL) -rahakkeen hintahistoria SOIL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SOIL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SOIL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SOIL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOIL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SOIL-rahakkeen hintaennuste nyt!

