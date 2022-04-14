Soil (SOIL) -rahakkeen tokenomiikka

Soil (SOIL) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Soil (SOIL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Soil (SOIL) -rahakkeen tiedot

Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain.

Virallinen verkkosivusto:
https://soil.co/
Valkoinen paperi:
https://docsend.com/view/bvmug7hb67ws3igm
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x54991328ab43c7d5d31c19d1b9fa048e77b5cd16

Soil (SOIL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Soil (SOIL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 11.47M
$ 11.47M$ 11.47M
Kokonaistarjonta:
$ 99.00M
$ 99.00M$ 99.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 41.02M
$ 41.02M$ 41.02M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 27.96M
$ 27.96M$ 27.96M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 4
$ 4$ 4
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.09537159078089791
$ 0.09537159078089791$ 0.09537159078089791
Nykyinen hinta:
$ 0.2796
$ 0.2796$ 0.2796

Soil (SOIL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Soil (SOIL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SOIL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOIL-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SOIL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOIL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SOIL-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Soil (SOIL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SOIL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Soil (SOIL) -rahakkeen hintahistoria

SOIL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

SOIL-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SOIL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOIL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.