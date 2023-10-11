SOIL

Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain.

Nimi: SOIL

SijoitusNo.1233

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.32%

Kierrossa oleva tarjonta41,016,102.3844579

Enimmäistarjonta100,000,000

Kokonaistarjonta99,000,000

Kierrossa oleva määrä0.4101%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta3.987815897532013,2024-03-28

Alin hinta0.09537159078089791,2023-10-11

Julkinen lohkoketjuMATIC

Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

SOIL/USDT
Soil
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (SOIL)
--
24 h:n summa (USDT)
--
