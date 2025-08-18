Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03114
$ 0.03114$ 0.03114
24 h:n matalin
$ 0.03413
$ 0.03413$ 0.03413
24 h:n korkein
$ 0.03114
$ 0.03114$ 0.03114
$ 0.03413
$ 0.03413$ 0.03413
$ 0.8633461742541345
$ 0.8633461742541345$ 0.8633461742541345
$ 0.006959526514589207
$ 0.006959526514589207$ 0.006959526514589207
-0.22%
+0.09%
+3.63%
+3.63%
Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03251. Viimeisen 24 tunnin aikana SNFT on vaihdellut alimmillaan $ 0.03114 ja korkeimmillaan $ 0.03413 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SNFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.8633461742541345, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.006959526514589207.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SNFT on muuttunut -0.22% viimeisen tunnin aikana, +0.09% 24 tunnin aikana ja +3.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen markkinatiedot
No.2244
$ 744.59K
$ 744.59K$ 744.59K
$ 54.38K
$ 54.38K$ 54.38K
$ 3.25M
$ 3.25M$ 3.25M
22.90M
22.90M 22.90M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
22,903,472
22,903,472 22,903,472
22.90%
BITCI
Spain National Fan-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 744.59K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.38K. SNFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 22.90M ja sen kokonaistarjonta on 22903472. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.25M.
Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Spain National Fan-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0000293
+0.09%
30 päivää
$ +0.00699
+27.39%
60 päivää
$ +0.01076
+49.47%
90 päivää
$ +0.01131
+53.34%
Spain National Fan-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SNFT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000293 (+0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Spain National Fan 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00699 (+27.39%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Spain National Fan-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SNFT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01076 (+49.47%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Spain National Fan-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.01131 (+53.34%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Spain National Fan (SNFT)?
The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.
Spain National Fan on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Spain National Fan-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista SNFT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Spain National Fan-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Spain National Fan-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Spain National Fan-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Spain National Fan (SNFT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Spain National Fan (SNFT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Spain National Fan-rahakkeelle.
Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SNFT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Spain National Fan (SNFT) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Spain National Fan:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Spain National Fan MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.