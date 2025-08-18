Lisätietoja SNFT-rahakkeesta

SNFT-rahakkeen hintatiedot

SNFT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SNFT-rahakkeen tokenomiikka

SNFT-rahakkeen hintaennuste

SNFT-rahakkeen historia

SNFT-osto-opas

SNFT/fiat-valuuttamuunnin

SNFT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Spain National Fan-logo

Spain National Fan – hinta (SNFT)

1SNFT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03261
$0.03261$0.03261
+0.09%1D
USD
Reaaliaikainen Spain National Fan (SNFT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:57:23 (UTC+8)

Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03114
$ 0.03114$ 0.03114
24 h:n matalin
$ 0.03413
$ 0.03413$ 0.03413
24 h:n korkein

$ 0.03114
$ 0.03114$ 0.03114

$ 0.03413
$ 0.03413$ 0.03413

$ 0.8633461742541345
$ 0.8633461742541345$ 0.8633461742541345

$ 0.006959526514589207
$ 0.006959526514589207$ 0.006959526514589207

-0.22%

+0.09%

+3.63%

+3.63%

Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03251. Viimeisen 24 tunnin aikana SNFT on vaihdellut alimmillaan $ 0.03114 ja korkeimmillaan $ 0.03413 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SNFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.8633461742541345, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.006959526514589207.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SNFT on muuttunut -0.22% viimeisen tunnin aikana, +0.09% 24 tunnin aikana ja +3.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen markkinatiedot

No.2244

$ 744.59K
$ 744.59K$ 744.59K

$ 54.38K
$ 54.38K$ 54.38K

$ 3.25M
$ 3.25M$ 3.25M

22.90M
22.90M 22.90M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

22,903,472
22,903,472 22,903,472

22.90%

BITCI

Spain National Fan-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 744.59K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.38K. SNFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 22.90M ja sen kokonaistarjonta on 22903472. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.25M.

Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Spain National Fan-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000293+0.09%
30 päivää$ +0.00699+27.39%
60 päivää$ +0.01076+49.47%
90 päivää$ +0.01131+53.34%
Spain National Fan-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SNFT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000293 (+0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Spain National Fan 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00699 (+27.39%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Spain National Fan-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SNFT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01076 (+49.47%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Spain National Fan-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.01131 (+53.34%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Spain National Fan (SNFT)?

Tarkista Spain National Fan-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Spain National Fan (SNFT)

The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

Spain National Fan on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Spain National Fan-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SNFT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Spain National Fan-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Spain National Fan-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Spain National Fan-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Spain National Fan (SNFT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Spain National Fan (SNFT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Spain National Fan-rahakkeelle.

Tarkista Spain National Fan-rahakkeen hintaennuste nyt!

Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen tokenomiikka

Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SNFT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Spain National Fan (SNFT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Spain National Fan:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Spain National Fan MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SNFT paikallisiin valuuttoihin

1 Spain National Fan(SNFT) - VND
855.50065
1 Spain National Fan(SNFT) - AUD
A$0.0503905
1 Spain National Fan(SNFT) - GBP
0.0240574
1 Spain National Fan(SNFT) - EUR
0.0279586
1 Spain National Fan(SNFT) - USD
$0.03251
1 Spain National Fan(SNFT) - MYR
RM0.1371922
1 Spain National Fan(SNFT) - TRY
1.3303092
1 Spain National Fan(SNFT) - JPY
¥4.81148
1 Spain National Fan(SNFT) - ARS
ARS$42.6638483
1 Spain National Fan(SNFT) - RUB
2.6193307
1 Spain National Fan(SNFT) - INR
2.8387732
1 Spain National Fan(SNFT) - IDR
Rp532.9507344
1 Spain National Fan(SNFT) - KRW
45.5322056
1 Spain National Fan(SNFT) - PHP
1.8585967
1 Spain National Fan(SNFT) - EGP
￡E.1.5764099
1 Spain National Fan(SNFT) - BRL
R$0.1778297
1 Spain National Fan(SNFT) - CAD
C$0.0448638
1 Spain National Fan(SNFT) - BDT
3.9538662
1 Spain National Fan(SNFT) - NGN
49.9382859
1 Spain National Fan(SNFT) - COP
$131.0884475
1 Spain National Fan(SNFT) - ZAR
R.0.5764023
1 Spain National Fan(SNFT) - UAH
1.3387618
1 Spain National Fan(SNFT) - VES
Bs4.45387
1 Spain National Fan(SNFT) - CLP
$31.5347
1 Spain National Fan(SNFT) - PKR
Rs9.1652192
1 Spain National Fan(SNFT) - KZT
17.4689234
1 Spain National Fan(SNFT) - THB
฿1.0617766
1 Spain National Fan(SNFT) - TWD
NT$0.9912299
1 Spain National Fan(SNFT) - AED
د.إ0.1193117
1 Spain National Fan(SNFT) - CHF
Fr0.026008
1 Spain National Fan(SNFT) - HKD
HK$0.2539031
1 Spain National Fan(SNFT) - AMD
֏12.441577
1 Spain National Fan(SNFT) - MAD
.د.م0.2929151
1 Spain National Fan(SNFT) - MXN
$0.6095625
1 Spain National Fan(SNFT) - SAR
ريال0.1219125
1 Spain National Fan(SNFT) - PLN
0.1189866
1 Spain National Fan(SNFT) - RON
лв0.1414185
1 Spain National Fan(SNFT) - SEK
kr0.3127462
1 Spain National Fan(SNFT) - BGN
лв0.0546168
1 Spain National Fan(SNFT) - HUF
Ft11.0917618
1 Spain National Fan(SNFT) - CZK
0.6875865
1 Spain National Fan(SNFT) - KWD
د.ك0.00991555
1 Spain National Fan(SNFT) - ILS
0.1108591
1 Spain National Fan(SNFT) - AOA
Kz29.7983409
1 Spain National Fan(SNFT) - BHD
.د.ب0.01225627
1 Spain National Fan(SNFT) - BMD
$0.03251
1 Spain National Fan(SNFT) - DKK
kr0.2087142
1 Spain National Fan(SNFT) - HNL
L0.8546879
1 Spain National Fan(SNFT) - MUR
1.4866823
1 Spain National Fan(SNFT) - NAD
$0.5744517
1 Spain National Fan(SNFT) - NOK
kr0.3309518
1 Spain National Fan(SNFT) - NZD
$0.0555921
1 Spain National Fan(SNFT) - PAB
B/.0.03251
1 Spain National Fan(SNFT) - PGK
K0.1345914
1 Spain National Fan(SNFT) - QAR
ر.ق0.1183364
1 Spain National Fan(SNFT) - RSD
дин.3.2792837

Spain National Fan-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Spain National Fan toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Spain National Fan-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Spain National Fan”

Paljonko Spain National Fan (SNFT) on arvoltaan tänään?
SNFT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03251 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SNFT-USD-parin nykyinen hinta?
SNFT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03251. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Spain National Fan-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SNFT markkina-arvo on $ 744.59K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SNFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SNFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 22.90M USD.
Mikä oli SNFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SNFT saavutti ATH-hinnaksi 0.8633461742541345 USD.
Mikä oli SNFT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SNFT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.006959526514589207 USD.
Mikä on SNFT-rahakkeen treidausvolyymi?
SNFT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.38K USD.
Nouseeko SNFT tänä vuonna korkeammalle?
SNFT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SNFT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:57:23 (UTC+8)

Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

SNFT-USD-laskin

Summa

SNFT
SNFT
USD
USD

1 SNFT = 0.0325 USD

Treidaa SNFT-rahaketta

SNFTUSDT
$0.03261
$0.03261$0.03261
+0.40%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu