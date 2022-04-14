Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Spain National Fan (SNFT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen tiedot The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. Virallinen verkkosivusto: https://www.bitci.com/ Block Explorer: https://bitciexp.bitcichain.com/tokens/0x3e6F1be54FEb9CC37dBfC31A894a8810357C3F9C/token_transfers Osta SNFT-rahaketta nyt!

Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 735.66K $ 735.66K $ 735.66K Kokonaistarjonta: $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M Kierrossa oleva tarjonta: $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.8735 $ 0.8735 $ 0.8735 Kaikkien aikojen alin: $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 Nykyinen hinta: $ 0.03212 $ 0.03212 $ 0.03212 Lue lisää Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen hinnasta

Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SNFT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SNFT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SNFT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SNFT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SNFT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SNFT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SNFT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen hintahistoria SNFT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SNFT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SNFT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SNFT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SNFT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SNFT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!