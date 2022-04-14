Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen tokenomiikka

Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen tiedot

The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.bitci.com/
Block Explorer:
https://bitciexp.bitcichain.com/tokens/0x3e6F1be54FEb9CC37dBfC31A894a8810357C3F9C/token_transfers

Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 735.66K
$ 735.66K$ 735.66K
Kokonaistarjonta:
$ 22.90M
$ 22.90M$ 22.90M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 22.90M
$ 22.90M$ 22.90M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.8735
$ 0.8735$ 0.8735
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.006959526514589207
$ 0.006959526514589207$ 0.006959526514589207
Nykyinen hinta:
$ 0.03212
$ 0.03212$ 0.03212

Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SNFT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SNFT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SNFT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SNFT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SNFT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SNFT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Spain National Fan (SNFT) -rahakkeen hintahistoria

SNFT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

SNFT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SNFT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SNFT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

