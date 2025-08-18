Swarm Markets (SMT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1094. Viimeisen 24 tunnin aikana SMT on vaihdellut alimmillaan $ 0.1071 ja korkeimmillaan $ 0.1413 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SMT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.9776206369190703, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SMT on muuttunut -2.24% viimeisen tunnin aikana, -0.09% 24 tunnin aikana ja +64.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Swarm Markets (SMT) -rahakkeen markkinatiedot
$ 9.18M
$ 112.06K
$ 17.20M
83.94M
157,235,481
ETH
Swarm Markets-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.18M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 112.06K. SMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 83.94M ja sen kokonaistarjonta on 157235481. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.20M.
Swarm Markets (SMT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Swarm Markets-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000099
-0.09%
30 päivää
$ +0.0451
+70.13%
60 päivää
$ +0.0712
+186.38%
90 päivää
$ +0.022
+25.17%
Swarm Markets-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SMT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000099 (-0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Swarm Markets 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0451 (+70.13%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Swarm Markets-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SMT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0712 (+186.38%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Swarm Markets-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.022 (+25.17%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.
