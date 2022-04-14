Swarm Markets (SMT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Swarm Markets (SMT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Swarm Markets (SMT) -rahakkeen tiedot Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto. Virallinen verkkosivusto: https://swarm.com/ Valkoinen paperi: https://docs.swarm.markets Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xE631DABeF60c37a37d70d3B4f812871df663226f Osta SMT-rahaketta nyt!

Swarm Markets (SMT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Swarm Markets (SMT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 14.17M $ 14.17M $ 14.17M Kokonaistarjonta: $ 157.24M $ 157.24M $ 157.24M Kierrossa oleva tarjonta: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 26.54M $ 26.54M $ 26.54M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.1688 $ 0.1688 $ 0.1688 Lue lisää Swarm Markets (SMT) -rahakkeen hinnasta

Swarm Markets (SMT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Swarm Markets (SMT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SMT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SMT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SMT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SMT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SMT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Swarm Markets (SMT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SMT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SMT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Swarm Markets (SMT) -rahakkeen hintahistoria SMT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SMT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SMT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SMT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SMT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SMT-rahakkeen hintaennuste nyt!

