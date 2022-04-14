Slingshot (SLING) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Slingshot (SLING) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Slingshot (SLING) -rahakkeen tiedot Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP. Virallinen verkkosivusto: https://slingshotdao.com/ Valkoinen paperi: https://docs.slingshotdao.com/slingshot-dao Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x5F8a7c646511A790C53F171891E5d469cA884EdE Osta SLING-rahaketta nyt!

Slingshot (SLING) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Slingshot (SLING) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 120.76K $ 120.76K $ 120.76K Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 186.47M $ 186.47M $ 186.47M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.24M $ 3.24M $ 3.24M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.07452 $ 0.07452 $ 0.07452 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00061051748729131 $ 0.00061051748729131 $ 0.00061051748729131 Nykyinen hinta: $ 0.0006476 $ 0.0006476 $ 0.0006476 Lue lisää Slingshot (SLING) -rahakkeen hinnasta

Slingshot (SLING) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Slingshot (SLING) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SLING-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SLING-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SLING-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SLING-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Slingshot (SLING) -rahakkeen hintahistoria SLING -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SLING-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SLING-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SLING-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SLING-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SLING-rahakkeen hintaennuste nyt!

