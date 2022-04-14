Silencio (SLC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Silencio (SLC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Silencio (SLC) -rahakkeen tiedot Silencio is a mobile based DePIN that allows users to earn from their smartphone generated data. Virallinen verkkosivusto: https://www.silencio.network/ Valkoinen paperi: https://www.silencio.network/whitepaper Block Explorer: https://peaq.subscan.io/token/0x5c3126bfb9a68a7021d461230127470b3824886b Osta SLC-rahaketta nyt!

Silencio (SLC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Silencio (SLC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): -- -- -- Kaikkien aikojen korkein: -- -- -- Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: -- -- -- Lue lisää Silencio (SLC) -rahakkeen hinnasta

Silencio (SLC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Silencio (SLC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SLC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SLC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SLC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SLC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Silencio (SLC) -rahakkeen hintahistoria SLC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SLC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SLC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SLC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SLC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SLC-rahakkeen hintaennuste nyt!

