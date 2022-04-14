Sigma (SIGMA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sigma (SIGMA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Sigma (SIGMA) -rahakkeen tiedot Sigma males are considered to be independent, introverted, and individuals who distance themselves from societal rules and group norms.This is an internet culture phenomenon. Virallinen verkkosivusto: https://www.sigmasolana.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/5SVG3T9CNQsm2kEwzbRq6hASqh1oGfjqTtLXYUibpump Osta SIGMA-rahaketta nyt!

Sigma (SIGMA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sigma (SIGMA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 11.67M $ 11.67M $ 11.67M Kokonaistarjonta: $ 899.85M $ 899.85M $ 899.85M Kierrossa oleva tarjonta: $ 899.85M $ 899.85M $ 899.85M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.67M $ 11.67M $ 11.67M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.10411 $ 0.10411 $ 0.10411 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003830283803696889 $ 0.003830283803696889 $ 0.003830283803696889 Nykyinen hinta: $ 0.012968 $ 0.012968 $ 0.012968 Lue lisää Sigma (SIGMA) -rahakkeen hinnasta

Sigma (SIGMA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sigma (SIGMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SIGMA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SIGMA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SIGMA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SIGMA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SIGMA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Sigma (SIGMA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SIGMA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SIGMA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Sigma (SIGMA) -rahakkeen hintahistoria SIGMA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SIGMA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SIGMA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SIGMA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SIGMA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SIGMA-rahakkeen hintaennuste nyt!

