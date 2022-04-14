Shrub (SHRUB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Shrub (SHRUB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Shrub (SHRUB) -rahakkeen tiedot Shrub is a community-managed project representing Elon's pet hedgehog. Aiming to become the world's most viral meme. Virallinen verkkosivusto: http://shrub.io Block Explorer: https://solscan.io/token/Em8WF6pg9FmKDy1dXkWhXxpgmfhj5Bes3ZCE8PCCJSHt Osta SHRUB-rahaketta nyt!

Shrub (SHRUB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Shrub (SHRUB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.09M $ 4.09M $ 4.09M Kokonaistarjonta: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 942.18M $ 942.18M $ 942.18M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.114 $ 0.114 $ 0.114 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000030584147025306 $ 0.000030584147025306 $ 0.000030584147025306 Nykyinen hinta: $ 0.004342 $ 0.004342 $ 0.004342 Lue lisää Shrub (SHRUB) -rahakkeen hinnasta

Shrub (SHRUB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Shrub (SHRUB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SHRUB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SHRUB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SHRUB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SHRUB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SHRUB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Shrub (SHRUB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SHRUB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SHRUB-rahakkeita MEXCistä nyt!

Shrub (SHRUB) -rahakkeen hintahistoria SHRUB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SHRUB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SHRUB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SHRUB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SHRUB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SHRUB-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!