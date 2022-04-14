Shardeum (SHM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Shardeum (SHM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Shardeum (SHM) -rahakkeen tiedot Shardeum is building the world’s first auto-scaling Layer-1 blockchain, designed to solve scalability challenges while maintaining true decentralization. It ensures low transaction fees, high throughput, and fair access to validators and users alike. Virallinen verkkosivusto: https://shardeum.org/ Valkoinen paperi: https://docs.shardeum.org/ Block Explorer: http://explorer.shardeum.org/ Osta SHM-rahaketta nyt!

Shardeum (SHM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Shardeum (SHM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Kokonaistarjonta: $ 249.00M $ 249.00M $ 249.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 19.38M $ 19.38M $ 19.38M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 16.65M $ 16.65M $ 16.65M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.687 $ 0.687 $ 0.687 Kaikkien aikojen alin: $ 0.06229698443355373 $ 0.06229698443355373 $ 0.06229698443355373 Nykyinen hinta: $ 0.06688 $ 0.06688 $ 0.06688 Lue lisää Shardeum (SHM) -rahakkeen hinnasta

Shardeum (SHM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Shardeum (SHM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SHM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SHM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SHM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SHM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SHM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Shardeum (SHM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SHM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SHM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Shardeum (SHM) -rahakkeen hintahistoria SHM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SHM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SHM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SHM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SHM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SHM-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!