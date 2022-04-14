SGC (SGC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SGC (SGC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SGC (SGC) -rahakkeen tiedot KAI: Sangokushi Taisen - Battle of Three Kingdoms represents a landmark fusion of SEGA's iconic Sangokushi Taisen franchise with cutting-edge blockchain technology developed by industry pioneer double jump.tokyo. The project features SGC, a governance and utility token represented in-game as "SGCP (Points)." Players earn SGCP through PvP gameplay, which can then be used to purchase additional card packs or be traded on the game's marketplace. Virallinen verkkosivusto: https://kai-sangokushi-taisen.games/en Valkoinen paperi: https://info.kai-sangokushi-taisen.games/en/litepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xE0A441D23cedB44822dfC8562E4d8d39C6B7F946 Osta SGC-rahaketta nyt!

SGC (SGC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SGC (SGC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 748.13K $ 748.13K $ 748.13K Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.69B $ 1.69B $ 1.69B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.42M $ 4.42M $ 4.42M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.005 $ 0.005 $ 0.005 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000390711917863908 $ 0.000390711917863908 $ 0.000390711917863908 Nykyinen hinta: $ 0.0004418 $ 0.0004418 $ 0.0004418 Lue lisää SGC (SGC) -rahakkeen hinnasta

SGC (SGC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SGC (SGC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SGC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SGC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SGC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SGC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SGC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SGC (SGC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SGC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SGC-rahakkeita MEXCistä nyt!

SGC (SGC) -rahakkeen hintahistoria SGC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SGC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SGC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SGC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SGC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SGC-rahakkeen hintaennuste nyt!

