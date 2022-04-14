Seedify.fund (SFUND) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Seedify.fund (SFUND) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Seedify.fund (SFUND) -rahakkeen tiedot Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience. Virallinen verkkosivusto: https://seedify.fund/ Valkoinen paperi: https://docs.seedify.fund/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x477bc8d23c634c154061869478bce96be6045d12 Osta SFUND-rahaketta nyt!

Seedify.fund (SFUND) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Seedify.fund (SFUND) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 37.71M $ 37.71M $ 37.71M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 72.31M $ 72.31M $ 72.31M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 52.15M $ 52.15M $ 52.15M Kaikkien aikojen korkein: $ 16.935 $ 16.935 $ 16.935 Kaikkien aikojen alin: $ 0.28641308 $ 0.28641308 $ 0.28641308 Nykyinen hinta: $ 0.5215 $ 0.5215 $ 0.5215 Lue lisää Seedify.fund (SFUND) -rahakkeen hinnasta

Seedify.fund (SFUND) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Seedify.fund (SFUND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SFUND-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SFUND-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SFUND-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SFUND-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Seedify.fund (SFUND) -rahakkeen hintahistoria SFUND -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SFUND-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SFUND-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SFUND-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SFUND-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SFUND-rahakkeen hintaennuste nyt!

