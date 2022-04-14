Sentio Protocol (SEN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sentio Protocol (SEN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Sentio Protocol (SEN) -rahakkeen tiedot Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how. Virallinen verkkosivusto: https://sentio.ai/ Valkoinen paperi: https://docs.sentio.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x421b05cf5ce28Cb7347E73e2278E84472F0E4a88 Osta SEN-rahaketta nyt!

Sentio Protocol (SEN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sentio Protocol (SEN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.51M $ 2.51M $ 2.51M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 98.00M $ 98.00M $ 98.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000201297989722525 $ 0.000201297989722525 $ 0.000201297989722525 Nykyinen hinta: $ 0.02559 $ 0.02559 $ 0.02559 Lue lisää Sentio Protocol (SEN) -rahakkeen hinnasta

Sentio Protocol (SEN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sentio Protocol (SEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SEN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SEN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SEN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SEN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SEN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Sentio Protocol (SEN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SEN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SEN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Sentio Protocol (SEN) -rahakkeen hintahistoria SEN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SEN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SEN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SEN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SEN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

