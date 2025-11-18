AKEDO (AKE) -rahakkeen tokenomiikka

AKEDO (AKE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu AKEDO (AKE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:58:14 (UTC+8)
USD

AKEDO (AKE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu AKEDO (AKE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 11.31M
$ 11.31M
Kokonaistarjonta:
$ 100.00B
$ 100.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 22.80B
$ 22.80B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 49.62M
$ 49.62M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0032579
$ 0.0032579
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000357263506855573
$ 0.000357263506855573
Nykyinen hinta:
$ 0.0004962
$ 0.0004962

AKEDO (AKE) -rahakkeen tiedot

AKEDO is a vibe coding Game & Content Creation Engine and Launchpad that leverages AI agents to improve development efficiency 100x over traditional LLM solutions. AKEDO's platform enables multiple revenue streams for both the protocol and game creators, everyone can create game collections and one-click launch collection tokens.

Virallinen verkkosivusto:
https://learn.akedo.fun
Valkoinen paperi:
https://akedo-1.gitbook.io/akedo-whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x2c3a8Ee94dDD97244a93Bc48298f97d2C412F7Db

AKEDO (AKE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

AKEDO (AKE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä AKE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AKE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät AKE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AKE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AKE-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään AKEDO (AKE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AKE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

AKEDO (AKE) -rahakkeen hintahistoria

AKE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

AKE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne AKE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AKE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

