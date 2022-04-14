Shieldeum (SDM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Shieldeum (SDM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Shieldeum (SDM) -rahakkeen tiedot Secure Computing Power for 440 million Crypto Users by AI Powered Decentralized Physical Infrastructure network. Virallinen verkkosivusto: https://shieldeum.net/ Valkoinen paperi: https://docs.shieldeum.net/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x516f8a1fB458EBdcFd0F544fF85c69C1c0Ebc31d Osta SDM-rahaketta nyt!

Shieldeum (SDM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Shieldeum (SDM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 287.48M $ 287.48M $ 287.48M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.86M $ 3.86M $ 3.86M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.245913 $ 0.245913 $ 0.245913 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003960037953244349 $ 0.003960037953244349 $ 0.003960037953244349 Nykyinen hinta: $ 0.003855 $ 0.003855 $ 0.003855 Lue lisää Shieldeum (SDM) -rahakkeen hinnasta

Shieldeum (SDM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Shieldeum (SDM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SDM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SDM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SDM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SDM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Shieldeum (SDM) -rahakkeen hintahistoria SDM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SDM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SDM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SDM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SDM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SDM-rahakkeen hintaennuste nyt!

