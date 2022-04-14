SmarDex (SDEX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu SmarDex (SDEX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
SmarDex (SDEX) -rahakkeen tiedot

SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market.

Virallinen verkkosivusto:
https://smardex.io
Valkoinen paperi:
https://www.academia.edu/98332701/The_SMARDEX_Protocol_A_Novel_Solution_to_Impermanent_Loss_in_Decentralized_Finance
Block Explorer:
https://solscan.io/token/9dzSzFvPsKDoY2gdWErsuz2H1o4tbzvgBhrNZ9cvkD2j

SmarDex (SDEX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu SmarDex (SDEX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 41.82M
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 9.25B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 45.22M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.026941
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.002610586990749239
Nykyinen hinta:
$ 0.004522
SmarDex (SDEX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

SmarDex (SDEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SDEX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SDEX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SDEX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SDEX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SDEX-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään SmarDex (SDEX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SDEX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

SmarDex (SDEX) -rahakkeen hintahistoria

SDEX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

SDEX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SDEX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SDEX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.