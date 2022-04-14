SmarDex (SDEX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SmarDex (SDEX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SmarDex (SDEX) -rahakkeen tiedot SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market. Virallinen verkkosivusto: https://smardex.io Valkoinen paperi: https://www.academia.edu/98332701/The_SMARDEX_Protocol_A_Novel_Solution_to_Impermanent_Loss_in_Decentralized_Finance Block Explorer: https://solscan.io/token/9dzSzFvPsKDoY2gdWErsuz2H1o4tbzvgBhrNZ9cvkD2j Osta SDEX-rahaketta nyt!

SmarDex (SDEX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SmarDex (SDEX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 41.82M $ 41.82M $ 41.82M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.25B $ 9.25B $ 9.25B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 45.22M $ 45.22M $ 45.22M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.026941 $ 0.026941 $ 0.026941 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002610586990749239 $ 0.002610586990749239 $ 0.002610586990749239 Nykyinen hinta: $ 0.004522 $ 0.004522 $ 0.004522 Lue lisää SmarDex (SDEX) -rahakkeen hinnasta

SmarDex (SDEX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SmarDex (SDEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SDEX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SDEX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SDEX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SDEX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SDEX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SmarDex (SDEX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SDEX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SDEX-rahakkeita MEXCistä nyt!

SmarDex (SDEX) -rahakkeen hintahistoria SDEX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SDEX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SDEX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SDEX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SDEX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SDEX-rahakkeen hintaennuste nyt!

