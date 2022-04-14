Stader (SD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Stader (SD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Stader (SD) -rahakkeen tiedot Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains. Virallinen verkkosivusto: https://staderlabs.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x30D20208d987713f46DFD34EF128Bb16C404D10f Osta SD-rahaketta nyt!

Stader (SD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Stader (SD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 37.16M Kokonaistarjonta: $ 120.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 53.28M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 83.68M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.9186 Kaikkien aikojen alin: $ 0.2375986202937185 Nykyinen hinta: $ 0.6973 Lue lisää Stader (SD) -rahakkeen hinnasta

Stader (SD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Stader (SD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Stader (SD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SD-rahakkeita MEXCistä nyt!

Stader (SD) -rahakkeen hintahistoria SD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SD-rahakkeen hintaennuste nyt!

