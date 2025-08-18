Lisätietoja SD-rahakkeesta

Stader-logo

Stader – hinta (SD)

1SD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.6634
$0.6634
-2.34%1D
USD
Reaaliaikainen Stader (SD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:52:31 (UTC+8)

Stader (SD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.6629
$ 0.6629
24 h:n matalin
$ 0.7169
$ 0.7169
24 h:n korkein

$ 0.6629
$ 0.6629

$ 0.7169
$ 0.7169

$ 9.392008992707279
$ 9.392008992707279

$ 0.2375986202937185
$ 0.2375986202937185

-1.20%

-2.34%

-19.05%

-19.05%

Stader (SD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.6634. Viimeisen 24 tunnin aikana SD on vaihdellut alimmillaan $ 0.6629 ja korkeimmillaan $ 0.7169 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9.392008992707279, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.2375986202937185.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SD on muuttunut -1.20% viimeisen tunnin aikana, -2.34% 24 tunnin aikana ja -19.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stader (SD) -rahakkeen markkinatiedot

No.686

$ 35.35M
$ 35.35M

$ 58.77K
$ 58.77K

$ 79.61M
$ 79.61M

53.28M
53.28M

120,000,000
120,000,000

120,000,000
120,000,000

44.40%

ETH

Stader-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 35.35M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.77K. SD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 53.28M ja sen kokonaistarjonta on 120000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 79.61M.

Stader (SD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Stader-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.015896-2.34%
30 päivää$ +0.0275+4.32%
60 päivää$ +0.2357+55.10%
90 päivää$ +0.0204+3.17%
Stader-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.015896 (-2.34%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Stader 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0275 (+4.32%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Stader-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.2357 (+55.10%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Stader-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0204 (+3.17%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Stader (SD)?

Tarkista Stader-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Stader (SD)

Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains.

Stader on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Stader-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Stader-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Stader-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Stader-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stader (SD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stader (SD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stader-rahakkeelle.

Tarkista Stader-rahakkeen hintaennuste nyt!

Stader (SD) -rahakkeen tokenomiikka

Stader (SD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Stader (SD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Stader:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Stader MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SD paikallisiin valuuttoihin

1 Stader(SD) - VND
17,457.371
1 Stader(SD) - AUD
A$1.02827
1 Stader(SD) - GBP
0.490916
1 Stader(SD) - EUR
0.570524
1 Stader(SD) - USD
$0.6634
1 Stader(SD) - MYR
RM2.799548
1 Stader(SD) - TRY
27.146328
1 Stader(SD) - JPY
¥98.1832
1 Stader(SD) - ARS
ARS$870.599722
1 Stader(SD) - RUB
53.450138
1 Stader(SD) - INR
57.928088
1 Stader(SD) - IDR
Rp10,875.408096
1 Stader(SD) - KRW
929.131504
1 Stader(SD) - PHP
37.926578
1 Stader(SD) - EGP
￡E.32.168266
1 Stader(SD) - BRL
R$3.628798
1 Stader(SD) - CAD
C$0.915492
1 Stader(SD) - BDT
80.682708
1 Stader(SD) - NGN
1,019.042106
1 Stader(SD) - COP
$2,674.99465
1 Stader(SD) - ZAR
R.11.762082
1 Stader(SD) - UAH
27.318812
1 Stader(SD) - VES
Bs90.8858
1 Stader(SD) - CLP
$643.498
1 Stader(SD) - PKR
Rs187.025728
1 Stader(SD) - KZT
356.471356
1 Stader(SD) - THB
฿21.666644
1 Stader(SD) - TWD
NT$20.227066
1 Stader(SD) - AED
د.إ2.434678
1 Stader(SD) - CHF
Fr0.53072
1 Stader(SD) - HKD
HK$5.181154
1 Stader(SD) - AMD
֏253.88318
1 Stader(SD) - MAD
.د.م5.977234
1 Stader(SD) - MXN
$12.43875
1 Stader(SD) - SAR
ريال2.48775
1 Stader(SD) - PLN
2.428044
1 Stader(SD) - RON
лв2.88579
1 Stader(SD) - SEK
kr6.381908
1 Stader(SD) - BGN
лв1.114512
1 Stader(SD) - HUF
Ft226.338812
1 Stader(SD) - CZK
14.03091
1 Stader(SD) - KWD
د.ك0.202337
1 Stader(SD) - ILS
2.262194
1 Stader(SD) - AOA
Kz608.065806
1 Stader(SD) - BHD
.د.ب0.2501018
1 Stader(SD) - BMD
$0.6634
1 Stader(SD) - DKK
kr4.259028
1 Stader(SD) - HNL
L17.440786
1 Stader(SD) - MUR
30.337282
1 Stader(SD) - NAD
$11.722278
1 Stader(SD) - NOK
kr6.753412
1 Stader(SD) - NZD
$1.134414
1 Stader(SD) - PAB
B/.0.6634
1 Stader(SD) - PGK
K2.746476
1 Stader(SD) - QAR
ر.ق2.414776
1 Stader(SD) - RSD
дин.66.917158

Stader-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Stader toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Stader-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stader”

Paljonko Stader (SD) on arvoltaan tänään?
SD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.6634 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SD-USD-parin nykyinen hinta?
SD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.6634. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stader-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SD markkina-arvo on $ 35.35M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 53.28M USD.
Mikä oli SD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SD saavutti ATH-hinnaksi 9.392008992707279 USD.
Mikä oli SD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.2375986202937185 USD.
Mikä on SD-rahakkeen treidausvolyymi?
SD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.77K USD.
Nouseeko SD tänä vuonna korkeammalle?
SD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:52:31 (UTC+8)

Stader (SD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

SD-USD-laskin

Summa

SD
SD
USD
USD

1 SD = 0.6634 USD

Treidaa SD-rahaketta

SDUSDT
$0.6634
$0.6634
-2.35%

