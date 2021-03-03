SCRT (SCRT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SCRT (SCRT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SCRT (SCRT) -rahakkeen tiedot Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance. Virallinen verkkosivusto: https://scrt.network Valkoinen paperi: https://docs.scrt.network/ Block Explorer: https://www.mintscan.io/secret Osta SCRT-rahaketta nyt!

SCRT (SCRT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SCRT (SCRT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 59.05M $ 59.05M $ 59.05M Kokonaistarjonta: $ 332.10M $ 332.10M $ 332.10M Kierrossa oleva tarjonta: $ 317.15M $ 317.15M $ 317.15M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 61.84M $ 61.84M $ 61.84M Kaikkien aikojen korkein: $ 10.715 $ 10.715 $ 10.715 Kaikkien aikojen alin: $ 0.13660114265754694 $ 0.13660114265754694 $ 0.13660114265754694 Nykyinen hinta: $ 0.1862 $ 0.1862 $ 0.1862 Lue lisää SCRT (SCRT) -rahakkeen hinnasta

SCRT (SCRT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SCRT (SCRT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SCRT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SCRT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SCRT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SCRT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SCRT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SCRT (SCRT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SCRT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SCRT-rahakkeita MEXCistä nyt!

SCRT (SCRT) -rahakkeen hintahistoria SCRT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SCRT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SCRT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SCRT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SCRT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SCRT-rahakkeen hintaennuste nyt!

