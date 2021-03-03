Lisätietoja SCRT-rahakkeesta

SCRT-logo

SCRT – hinta (SCRT)

1SCRT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+0.79%1D
USD
Reaaliaikainen SCRT (SCRT) -hintakaavio
2025-08-22 03:23:57 (UTC+8)

SCRT (SCRT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.17%

+0.79%

-2.97%

-2.97%

SCRT (SCRT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.177. Viimeisen 24 tunnin aikana SCRT on vaihdellut alimmillaan $ 0.175 ja korkeimmillaan $ 0.1848 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SCRT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 10.644924210205865, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.13660114265754694.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SCRT on muuttunut -0.17% viimeisen tunnin aikana, +0.79% 24 tunnin aikana ja -2.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SCRT (SCRT) -rahakkeen markkinatiedot

No.527

2021-03-03 00:00:00

SCRT

SCRT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 56.09M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 491.04K. SCRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 316.90M ja sen kokonaistarjonta on 331840892.327199. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 58.74M.

SCRT (SCRT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SCRT-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.001387+0.79%
30 päivää$ -0.0257-12.68%
60 päivää$ +0.0383+27.61%
90 päivää$ -0.0393-18.17%
SCRT-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SCRT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001387 (+0.79%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

SCRT 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0257 (-12.68%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

SCRT-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SCRT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0383 (+27.61%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

SCRT-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0393 (-18.17%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle SCRT (SCRT)?

Tarkista SCRT-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on SCRT (SCRT)

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

SCRT on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja SCRT-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SCRT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue SCRT-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään SCRT-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

SCRT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SCRT (SCRT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SCRT (SCRT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SCRT-rahakkeelle.

Tarkista SCRT-rahakkeen hintaennuste nyt!

SCRT (SCRT) -rahakkeen tokenomiikka

SCRT (SCRT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SCRT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

SCRT (SCRT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa SCRT:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa SCRT MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SCRT paikallisiin valuuttoihin

SCRT-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton SCRT toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen SCRT-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SCRT”

Paljonko SCRT (SCRT) on arvoltaan tänään?
SCRT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.177 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SCRT-USD-parin nykyinen hinta?
SCRT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.177. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SCRT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SCRT markkina-arvo on $ 56.09M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SCRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SCRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 316.90M USD.
Mikä oli SCRT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SCRT saavutti ATH-hinnaksi 10.644924210205865 USD.
Mikä oli SCRT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SCRT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.13660114265754694 USD.
Mikä on SCRT-rahakkeen treidausvolyymi?
SCRT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 491.04K USD.
Nouseeko SCRT tänä vuonna korkeammalle?
SCRT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SCRT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 03:23:57 (UTC+8)

SCRT (SCRT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

