Scroll (SCR) -rahakkeen tiedot Scroll is a Bytecode-level compatible zkEVM Rollup. Virallinen verkkosivusto: https://scroll.io/ Valkoinen paperi: https://scroll.io/files/whitepaper.pdf Block Explorer: https://scrollscan.com/token/0xd29687c813d741e2f938f4ac377128810e217b1b Osta SCR-rahaketta nyt!

Scroll (SCR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Scroll (SCR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 73.13M $ 73.13M $ 73.13M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 190.00M $ 190.00M $ 190.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 384.90M $ 384.90M $ 384.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Kaikkien aikojen alin: $ 0.20737186586456552 $ 0.20737186586456552 $ 0.20737186586456552 Nykyinen hinta: $ 0.3849 $ 0.3849 $ 0.3849 Lue lisää Scroll (SCR) -rahakkeen hinnasta

Scroll (SCR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Scroll (SCR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SCR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SCR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SCR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SCR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SCR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Scroll (SCR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SCR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SCR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Scroll (SCR) -rahakkeen hintahistoria SCR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SCR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SCR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SCR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SCR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SCR-rahakkeen hintaennuste nyt!

