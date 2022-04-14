Script Network (SCPT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Script Network (SCPT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Script Network (SCPT) -rahakkeen tiedot With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour. Virallinen verkkosivusto: https://token.script.tv Valkoinen paperi: https://documentation.script.tv Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0669538FcdeF9A73CD37938eBa8c79E652BB93AA Osta SCPT-rahaketta nyt!

Script Network (SCPT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Script Network (SCPT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 299.28K $ 299.28K $ 299.28K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 680.81M $ 680.81M $ 680.81M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 439.60K $ 439.60K $ 439.60K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.062 $ 0.062 $ 0.062 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000031903065015402 $ 0.000031903065015402 $ 0.000031903065015402 Nykyinen hinta: $ 0.0004396 $ 0.0004396 $ 0.0004396 Lue lisää Script Network (SCPT) -rahakkeen hinnasta

Script Network (SCPT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Script Network (SCPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SCPT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SCPT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SCPT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SCPT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SCPT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Script Network (SCPT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SCPT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SCPT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Script Network (SCPT) -rahakkeen hintahistoria SCPT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SCPT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SCPT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SCPT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SCPT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SCPT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!