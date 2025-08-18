Lisätietoja SCPT-rahakkeesta

Script Network-logo

Script Network – hinta (SCPT)

1SCPT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0004145
$0.0004145$0.0004145
-3.10%1D
USD
Reaaliaikainen Script Network (SCPT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:52:23 (UTC+8)

Script Network (SCPT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0004139
$ 0.0004139$ 0.0004139
24 h:n matalin
$ 0.0004294
$ 0.0004294$ 0.0004294
24 h:n korkein

$ 0.0004139
$ 0.0004139$ 0.0004139

$ 0.0004294
$ 0.0004294$ 0.0004294

$ 0.06028412649211071
$ 0.06028412649211071$ 0.06028412649211071

$ 0.000031903065015402
$ 0.000031903065015402$ 0.000031903065015402

-2.66%

-3.10%

-13.97%

-13.97%

Script Network (SCPT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0004145. Viimeisen 24 tunnin aikana SCPT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0004139 ja korkeimmillaan $ 0.0004294 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SCPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.06028412649211071, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000031903065015402.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SCPT on muuttunut -2.66% viimeisen tunnin aikana, -3.10% 24 tunnin aikana ja -13.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Script Network (SCPT) -rahakkeen markkinatiedot

No.2580

$ 282.19K
$ 282.19K$ 282.19K

$ 16.98K
$ 16.98K$ 16.98K

$ 414.50K
$ 414.50K$ 414.50K

680.81M
680.81M 680.81M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

68.08%

BSC

Script Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 282.19K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 16.98K. SCPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 680.81M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 414.50K.

Script Network (SCPT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Script Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000013261-3.10%
30 päivää$ -0.0001883-31.24%
60 päivää$ -0.0002051-33.11%
90 päivää$ -0.0003205-43.61%
Script Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SCPT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000013261 (-3.10%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Script Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0001883 (-31.24%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Script Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SCPT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002051 (-33.11%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Script Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0003205 (-43.61%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Script Network (SCPT)?

Tarkista Script Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Script Network (SCPT)

With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour.

Script Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Script Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SCPT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Script Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Script Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Script Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Script Network (SCPT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Script Network (SCPT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Script Network-rahakkeelle.

Tarkista Script Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Script Network (SCPT) -rahakkeen tokenomiikka

Script Network (SCPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SCPT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Script Network (SCPT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Script Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Script Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SCPT paikallisiin valuuttoihin

Script Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Script Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Script Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Script Network”

Paljonko Script Network (SCPT) on arvoltaan tänään?
SCPT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0004145 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SCPT-USD-parin nykyinen hinta?
SCPT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0004145. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Script Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SCPT markkina-arvo on $ 282.19K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SCPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SCPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 680.81M USD.
Mikä oli SCPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SCPT saavutti ATH-hinnaksi 0.06028412649211071 USD.
Mikä oli SCPT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SCPT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000031903065015402 USD.
Mikä on SCPT-rahakkeen treidausvolyymi?
SCPT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 16.98K USD.
Nouseeko SCPT tänä vuonna korkeammalle?
SCPT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SCPT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:52:23 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

