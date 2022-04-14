Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Smoking Chicken Fish (SCF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen tiedot Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain Virallinen verkkosivusto: https://smokingchickenfish.xyz Block Explorer: https://solscan.io/token/GiG7Hr61RVm4CSUxJmgiCoySFQtdiwxtqf64MsRppump Osta SCF-rahaketta nyt!

Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Kokonaistarjonta: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.39999 $ 0.39999 $ 0.39999 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002600777060820652 $ 0.002600777060820652 $ 0.002600777060820652 Nykyinen hinta: $ 0.005421 $ 0.005421 $ 0.005421 Lue lisää Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen hinnasta

Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SCF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SCF-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SCF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SCF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SCF-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SCF-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SCF-rahakkeita MEXCistä nyt!

Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen hintahistoria SCF -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SCF-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SCF-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SCF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SCF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SCF-rahakkeen hintaennuste nyt!

