Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Smoking Chicken Fish (SCF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen tiedot

Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain

Virallinen verkkosivusto:
https://smokingchickenfish.xyz
Block Explorer:
https://solscan.io/token/GiG7Hr61RVm4CSUxJmgiCoySFQtdiwxtqf64MsRppump

Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 5.42M
Kokonaistarjonta:
$ 999.91M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.91M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 5.42M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.39999
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.002600777060820652
Nykyinen hinta:
$ 0.005421
Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SCF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SCF-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SCF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SCF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.