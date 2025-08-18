Lisätietoja SCF-rahakkeesta

Smoking Chicken Fish-logo

Smoking Chicken Fish – hinta (SCF)

1SCF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.004715
$0.004715$0.004715
-1.68%1D
USD
Reaaliaikainen Smoking Chicken Fish (SCF) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:52:08 (UTC+8)

Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.004646
$ 0.004646$ 0.004646
24 h:n matalin
$ 0.005237
$ 0.005237$ 0.005237
24 h:n korkein

$ 0.004646
$ 0.004646$ 0.004646

$ 0.005237
$ 0.005237$ 0.005237

$ 0.14628067245213877
$ 0.14628067245213877$ 0.14628067245213877

$ 0.002600777060820652
$ 0.002600777060820652$ 0.002600777060820652

-1.26%

-1.68%

-16.13%

-16.13%

Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004722. Viimeisen 24 tunnin aikana SCF on vaihdellut alimmillaan $ 0.004646 ja korkeimmillaan $ 0.005237 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SCF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.14628067245213877, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002600777060820652.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SCF on muuttunut -1.26% viimeisen tunnin aikana, -1.68% 24 tunnin aikana ja -16.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen markkinatiedot

No.1408

$ 4.72M
$ 4.72M$ 4.72M

$ 59.04K
$ 59.04K$ 59.04K

$ 4.72M
$ 4.72M$ 4.72M

999.91M
999.91M 999.91M

999,915,963.72
999,915,963.72 999,915,963.72

999,910,648.1
999,910,648.1 999,910,648.1

99.99%

SOL

Smoking Chicken Fish-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.72M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.04K. SCF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.91M ja sen kokonaistarjonta on 999910648.1. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.72M.

Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Smoking Chicken Fish-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00008057-1.68%
30 päivää$ -0.004099-46.47%
60 päivää$ -0.00114-19.45%
90 päivää$ -0.006069-56.25%
Smoking Chicken Fish-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SCF-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00008057 (-1.68%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Smoking Chicken Fish 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.004099 (-46.47%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Smoking Chicken Fish-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SCF-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00114 (-19.45%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Smoking Chicken Fish-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.006069 (-56.25%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Smoking Chicken Fish (SCF)?

Tarkista Smoking Chicken Fish-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Smoking Chicken Fish (SCF)

Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain

Smoking Chicken Fish on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Smoking Chicken Fish-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SCF-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Smoking Chicken Fish-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Smoking Chicken Fish-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Smoking Chicken Fish-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Smoking Chicken Fish (SCF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Smoking Chicken Fish (SCF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Smoking Chicken Fish-rahakkeelle.

Tarkista Smoking Chicken Fish-rahakkeen hintaennuste nyt!

Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen tokenomiikka

Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SCF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Smoking Chicken Fish (SCF) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Smoking Chicken Fish:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Smoking Chicken Fish MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SCF paikallisiin valuuttoihin

1 Smoking Chicken Fish(SCF) - VND
124.25943
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - AUD
A$0.0073191
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - GBP
0.00349428
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - EUR
0.00406092
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - USD
$0.004722
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - MYR
RM0.01992684
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - TRY
0.19322424
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - JPY
¥0.698856
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - ARS
ARS$6.19682226
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - RUB
0.38045154
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - INR
0.41232504
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - IDR
Rp77.40982368
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - KRW
6.61344432
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - PHP
0.26995674
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - EGP
￡E.0.22896978
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - BRL
R$0.02582934
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - CAD
C$0.00651636
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - BDT
0.57428964
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - NGN
7.25341698
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - COP
$19.0402845
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - ZAR
R.0.08372106
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - UAH
0.19445196
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - VES
Bs0.646914
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - CLP
$4.58034
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - PKR
Rs1.33122624
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - KZT
2.53731948
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - THB
฿0.15422052
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - TWD
NT$0.14397378
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - AED
د.إ0.01732974
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - CHF
Fr0.0037776
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - HKD
HK$0.03687882
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - AMD
֏1.8071094
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - MAD
.د.م0.04254522
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - MXN
$0.0885375
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - SAR
ريال0.0177075
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - PLN
0.01728252
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - RON
лв0.0205407
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - SEK
kr0.04542564
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - BGN
лв0.00793296
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - HUF
Ft1.61105196
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - CZK
0.0998703
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - KWD
د.ك0.00144021
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - ILS
0.01610202
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - AOA
Kz4.32813798
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - BHD
.د.ب0.001780194
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - BMD
$0.004722
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - DKK
kr0.03031524
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - HNL
L0.12414138
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - MUR
0.21593706
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - NAD
$0.08343774
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - NOK
kr0.04806996
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - NZD
$0.00807462
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - PAB
B/.0.004722
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - PGK
K0.01954908
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - QAR
ر.ق0.01718808
1 Smoking Chicken Fish(SCF) - RSD
дин.0.47630814

Smoking Chicken Fish-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Smoking Chicken Fish toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Smoking Chicken Fish-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Smoking Chicken Fish”

Paljonko Smoking Chicken Fish (SCF) on arvoltaan tänään?
SCF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.004722 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SCF-USD-parin nykyinen hinta?
SCF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.004722. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Smoking Chicken Fish-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SCF markkina-arvo on $ 4.72M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SCF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SCF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.91M USD.
Mikä oli SCF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SCF saavutti ATH-hinnaksi 0.14628067245213877 USD.
Mikä oli SCF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SCF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002600777060820652 USD.
Mikä on SCF-rahakkeen treidausvolyymi?
SCF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.04K USD.
Nouseeko SCF tänä vuonna korkeammalle?
SCF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SCF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:52:08 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

SCF-USD-laskin

Summa

SCF
SCF
USD
USD

1 SCF = 0.004722 USD

Treidaa SCF-rahaketta

SCFUSDT
$0.004715
$0.004715$0.004715
-1.50%

