Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen hintatiedot (USD)
$ 0.004646
$ 0.004646
$ 0.005237
$ 0.005237
$ 0.004646
$ 0.004646
$ 0.005237
$ 0.005237
$ 0.14628067245213877
$ 0.14628067245213877
$ 0.002600777060820652
$ 0.002600777060820652
-1.26%
-1.68%
-16.13%
-16.13%
Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004722. Viimeisen 24 tunnin aikana SCF on vaihdellut alimmillaan $ 0.004646 ja korkeimmillaan $ 0.005237 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SCF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.14628067245213877, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002600777060820652.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SCF on muuttunut -1.26% viimeisen tunnin aikana, -1.68% 24 tunnin aikana ja -16.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen markkinatiedot
$ 4.72M
$ 4.72M
$ 59.04K
$ 59.04K
$ 4.72M
$ 4.72M
999.91M
999.91M
999,915,963.72
999,915,963.72
999,910,648.1
999,910,648.1
99.99%
SOL
Smoking Chicken Fish-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.72M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.04K. SCF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.91M ja sen kokonaistarjonta on 999910648.1. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.72M.
Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Smoking Chicken Fish-hinnanmuutoksia:
Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain
Smoking Chicken Fish on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Smoking Chicken Fish-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista SCF-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Smoking Chicken Fish-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Smoking Chicken Fish-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Smoking Chicken Fish-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Smoking Chicken Fish (SCF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Smoking Chicken Fish (SCF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Smoking Chicken Fish-rahakkeelle.
Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen tokenomiikka
Smoking Chicken Fish (SCF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SCF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Smoking Chicken Fish (SCF) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Smoking Chicken Fish:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Smoking Chicken Fish MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.