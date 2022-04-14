S.C. Corinthians FT (SCCP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu S.C. Corinthians FT (SCCP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

S.C. Corinthians FT (SCCP) -rahakkeen tiedot The S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences. Virallinen verkkosivusto: https://socios.com/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0x20BFeab58f8bE903753d037Ba7e307fc77c97388 Osta SCCP-rahaketta nyt!

S.C. Corinthians FT (SCCP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu S.C. Corinthians FT (SCCP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 153.57K $ 153.57K $ 153.57K Kokonaistarjonta: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 640.00K $ 640.00K $ 640.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 Lue lisää S.C. Corinthians FT (SCCP) -rahakkeen hinnasta

S.C. Corinthians FT (SCCP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset S.C. Corinthians FT (SCCP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SCCP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SCCP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SCCP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SCCP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SCCP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään S.C. Corinthians FT (SCCP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SCCP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SCCP-rahakkeita MEXCistä nyt!

S.C. Corinthians FT (SCCP) -rahakkeen hintahistoria SCCP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SCCP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SCCP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SCCP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SCCP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SCCP-rahakkeen hintaennuste nyt!

