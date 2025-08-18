Lisätietoja SCAM-rahakkeesta

Solana Retardz-logo

Solana Retardz – hinta (SCAM)

1SCAM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000004
$0.000004$0.000004
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Solana Retardz (SCAM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:23:12 (UTC+8)

Solana Retardz (SCAM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000004
$ 0.000004$ 0.000004
24 h:n matalin
$ 0.000004
$ 0.000004$ 0.000004
24 h:n korkein

$ 0.000004
$ 0.000004$ 0.000004

$ 0.000004
$ 0.000004$ 0.000004

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-18.37%

-18.37%

Solana Retardz (SCAM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000004. Viimeisen 24 tunnin aikana SCAM on vaihdellut alimmillaan $ 0.000004 ja korkeimmillaan $ 0.000004 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SCAM on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -18.37% viimeisten 7 päivän aikana.

Solana Retardz (SCAM) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 40.00K
$ 40.00K$ 40.00K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

Solana Retardz-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 0.00. SCAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.

Solana Retardz (SCAM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Solana Retardz-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.0001344-97.11%
60 päivää$ -0.000066-94.29%
90 päivää$ -0.000066-94.29%
Solana Retardz-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SCAM-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Solana Retardz 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0001344 (-97.11%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Solana Retardz-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SCAM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000066 (-94.29%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Solana Retardz-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000066 (-94.29%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Solana Retardz (SCAM)?

Tarkista Solana Retardz-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Solana Retardz (SCAM)

Solana Retardz is a meme coin that represents the most retarded community vibing on Solana.

Solana Retardz on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Solana Retardz-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SCAM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Solana Retardz-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Solana Retardz-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Solana Retardz-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Solana Retardz (SCAM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Solana Retardz (SCAM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Solana Retardz-rahakkeelle.

Tarkista Solana Retardz-rahakkeen hintaennuste nyt!

Solana Retardz (SCAM) -rahakkeen tokenomiikka

Solana Retardz (SCAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SCAM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Solana Retardz (SCAM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Solana Retardz:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Solana Retardz MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SCAM paikallisiin valuuttoihin

Solana Retardz-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Solana Retardz toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Solana Retardz-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Solana Retardz”

Paljonko Solana Retardz (SCAM) on arvoltaan tänään?
SCAM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000004 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SCAM-USD-parin nykyinen hinta?
SCAM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000004. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Solana Retardz-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SCAM markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SCAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SCAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli SCAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SCAM saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli SCAM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SCAM-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on SCAM-rahakkeen treidausvolyymi?
SCAM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 0.00 USD.
Nouseeko SCAM tänä vuonna korkeammalle?
SCAM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SCAM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:23:12 (UTC+8)

Solana Retardz (SCAM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

