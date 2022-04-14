Solana Retardz (SCAM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Solana Retardz (SCAM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Solana Retardz (SCAM) -rahakkeen tiedot Solana Retardz is a meme coin that represents the most retarded community vibing on Solana. Virallinen verkkosivusto: https://solanaretardz.fun/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9foABvMT8ZYJ73443EGW6ABUeRXGXjMW69QdZhoGScAm Osta SCAM-rahaketta nyt!

Solana Retardz (SCAM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Solana Retardz (SCAM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0493438 $ 0.0493438 $ 0.0493438 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00017 $ 0.00017 $ 0.00017 Lue lisää Solana Retardz (SCAM) -rahakkeen hinnasta

Solana Retardz (SCAM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Solana Retardz (SCAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SCAM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SCAM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SCAM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SCAM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SCAM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Solana Retardz (SCAM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SCAM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SCAM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Solana Retardz (SCAM) -rahakkeen hintahistoria SCAM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SCAM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SCAM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SCAM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SCAM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SCAM-rahakkeen hintaennuste nyt!

