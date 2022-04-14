Siacoin (SC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Siacoin (SC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Siacoin (SC) -rahakkeen tiedot Sia is the leading decentralized cloud storage platform. Sia leverages blockchain technology to create a data storage marketplace that is more robust and more affordable than traditional cloud storage providers. Founded in 2014, Sia currently represents one of the most advanced projects in the decentralized cloud storage market. It will be committed to solving the current and future large cloud storage needs, with a focus on security and privacy. Virallinen verkkosivusto: https://sia.tech/ Valkoinen paperi: https://sia.tech/sia.pdf Block Explorer: https://siascan.com Osta SC-rahaketta nyt!

Siacoin (SC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Siacoin (SC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 179.34M $ 179.34M $ 179.34M Kokonaistarjonta: $ 61.24B $ 61.24B $ 61.24B Kierrossa oleva tarjonta: $ 56.03B $ 56.03B $ 56.03B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 196.04M $ 196.04M $ 196.04M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.063778 $ 0.063778 $ 0.063778 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000011310199624859 $ 0.000011310199624859 $ 0.000011310199624859 Nykyinen hinta: $ 0.003201 $ 0.003201 $ 0.003201 Lue lisää Siacoin (SC) -rahakkeen hinnasta

Siacoin (SC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Siacoin (SC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Siacoin (SC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Siacoin (SC) -rahakkeen hintahistoria SC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SC-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!