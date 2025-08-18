Lisätietoja SC-rahakkeesta

Siacoin – hinta (SC)

$0.003038
+0.26%1D
USD
Reaaliaikainen Siacoin (SC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:51:47 (UTC+8)

Siacoin (SC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Siacoin (SC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003038. Viimeisen 24 tunnin aikana SC on vaihdellut alimmillaan $ 0.002993 ja korkeimmillaan $ 0.00306 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.11170800030231476, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000011310199624859.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SC on muuttunut +0.26% viimeisen tunnin aikana, +0.26% 24 tunnin aikana ja -1.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Siacoin (SC) -rahakkeen markkinatiedot

No.256

SC

Siacoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 170.21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 203.31K. SC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 56.03B ja sen kokonaistarjonta on 61234395676.30304. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 186.03M.

Siacoin (SC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Siacoin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000788+0.26%
30 päivää$ -0.000522-14.67%
60 päivää$ +0.000324+11.93%
90 päivää$ -0.000497-14.06%
Siacoin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000788 (+0.26%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Siacoin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000522 (-14.67%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Siacoin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000324 (+11.93%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Siacoin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000497 (-14.06%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Siacoin (SC)?

Tarkista Siacoin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Siacoin (SC)

Sia is the leading decentralized cloud storage platform. Sia leverages blockchain technology to create a data storage marketplace that is more robust and more affordable than traditional cloud storage providers. Founded in 2014, Sia currently represents one of the most advanced projects in the decentralized cloud storage market. It will be committed to solving the current and future large cloud storage needs, with a focus on security and privacy.

Siacoin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Siacoin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Siacoin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Siacoin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Siacoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Siacoin (SC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Siacoin (SC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Siacoin-rahakkeelle.

Tarkista Siacoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Siacoin (SC) -rahakkeen tokenomiikka

Siacoin (SC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Siacoin (SC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Siacoin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Siacoin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SC paikallisiin valuuttoihin

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Siacoin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Siacoin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Siacoin”

Paljonko Siacoin (SC) on arvoltaan tänään?
SC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003038 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SC-USD-parin nykyinen hinta?
SC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.003038. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Siacoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SC markkina-arvo on $ 170.21M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 56.03B USD.
Mikä oli SC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SC saavutti ATH-hinnaksi 0.11170800030231476 USD.
Mikä oli SC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000011310199624859 USD.
Mikä on SC-rahakkeen treidausvolyymi?
SC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 203.31K USD.
Nouseeko SC tänä vuonna korkeammalle?
SC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:51:47 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

