Sauber FT (SAUBER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sauber FT (SAUBER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Sauber FT (SAUBER) -rahakkeen tiedot $SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences. Virallinen verkkosivusto: https://www.socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xcf6D626203011e5554C82baBE17dd7CDC4Ee86BF Osta SAUBER-rahaketta nyt!

Sauber FT (SAUBER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sauber FT (SAUBER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 588.95K $ 588.95K $ 588.95K Kokonaistarjonta: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.98 $ 1.98 $ 1.98 Kaikkien aikojen alin: $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 Nykyinen hinta: $ 0.2114 $ 0.2114 $ 0.2114 Lue lisää Sauber FT (SAUBER) -rahakkeen hinnasta

Sauber FT (SAUBER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sauber FT (SAUBER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SAUBER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SAUBER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SAUBER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SAUBER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SAUBER-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Sauber FT (SAUBER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SAUBER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SAUBER-rahakkeita MEXCistä nyt!

Sauber FT (SAUBER) -rahakkeen hintahistoria SAUBER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SAUBER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SAUBER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SAUBER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SAUBER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SAUBER-rahakkeen hintaennuste nyt!

