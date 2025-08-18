Lisätietoja SAUBER-rahakkeesta

Sauber FT-logo

Sauber FT – hinta (SAUBER)

1SAUBER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Sauber FT (SAUBER) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:51:05 (UTC+8)

Sauber FT (SAUBER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.53%

-0.27%

-9.84%

-9.84%

Sauber FT (SAUBER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.208. Viimeisen 24 tunnin aikana SAUBER on vaihdellut alimmillaan $ 0.1955 ja korkeimmillaan $ 0.2256 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SAUBER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 12.8254049, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.15112019453382508.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SAUBER on muuttunut -0.53% viimeisen tunnin aikana, -0.27% 24 tunnin aikana ja -9.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sauber FT (SAUBER) -rahakkeen markkinatiedot

No.2325

CHZ

Sauber FT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 579.47K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.80K. SAUBER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.79M ja sen kokonaistarjonta on 10000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.08M.

Sauber FT (SAUBER) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Sauber FT-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000585-0.27%
30 päivää$ +0.0456+28.07%
60 päivää$ +0.0434+26.36%
90 päivää$ -0.0155-6.94%
Sauber FT-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SAUBER-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000585 (-0.27%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Sauber FT 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0456 (+28.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Sauber FT-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SAUBER-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0434 (+26.36%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Sauber FT-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0155 (-6.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Sauber FT (SAUBER)?

Tarkista Sauber FT-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Sauber FT (SAUBER)

$SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences.

Sauber FT on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Sauber FT-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SAUBER-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Sauber FT-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Sauber FT-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Sauber FT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sauber FT (SAUBER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sauber FT (SAUBER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sauber FT-rahakkeelle.

Tarkista Sauber FT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Sauber FT (SAUBER) -rahakkeen tokenomiikka

Sauber FT (SAUBER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SAUBER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Sauber FT (SAUBER) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Sauber FT:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Sauber FT MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SAUBER paikallisiin valuuttoihin

1 Sauber FT(SAUBER) - VND
5,473.52
1 Sauber FT(SAUBER) - AUD
A$0.3224
1 Sauber FT(SAUBER) - GBP
0.15392
1 Sauber FT(SAUBER) - EUR
0.17888
1 Sauber FT(SAUBER) - USD
$0.208
1 Sauber FT(SAUBER) - MYR
RM0.87776
1 Sauber FT(SAUBER) - TRY
8.51136
1 Sauber FT(SAUBER) - JPY
¥30.784
1 Sauber FT(SAUBER) - ARS
ARS$272.96464
1 Sauber FT(SAUBER) - RUB
16.75856
1 Sauber FT(SAUBER) - INR
18.16256
1 Sauber FT(SAUBER) - IDR
Rp3,409.83552
1 Sauber FT(SAUBER) - KRW
291.31648
1 Sauber FT(SAUBER) - PHP
11.89136
1 Sauber FT(SAUBER) - EGP
￡E.10.08592
1 Sauber FT(SAUBER) - BRL
R$1.13776
1 Sauber FT(SAUBER) - CAD
C$0.28704
1 Sauber FT(SAUBER) - BDT
25.29696
1 Sauber FT(SAUBER) - NGN
319.50672
1 Sauber FT(SAUBER) - COP
$838.708
1 Sauber FT(SAUBER) - ZAR
R.3.68784
1 Sauber FT(SAUBER) - UAH
8.56544
1 Sauber FT(SAUBER) - VES
Bs28.496
1 Sauber FT(SAUBER) - CLP
$201.76
1 Sauber FT(SAUBER) - PKR
Rs58.63936
1 Sauber FT(SAUBER) - KZT
111.76672
1 Sauber FT(SAUBER) - THB
฿6.79328
1 Sauber FT(SAUBER) - TWD
NT$6.34192
1 Sauber FT(SAUBER) - AED
د.إ0.76336
1 Sauber FT(SAUBER) - CHF
Fr0.1664
1 Sauber FT(SAUBER) - HKD
HK$1.62448
1 Sauber FT(SAUBER) - AMD
֏79.6016
1 Sauber FT(SAUBER) - MAD
.د.م1.87408
1 Sauber FT(SAUBER) - MXN
$3.9
1 Sauber FT(SAUBER) - SAR
ريال0.78
1 Sauber FT(SAUBER) - PLN
0.76128
1 Sauber FT(SAUBER) - RON
лв0.9048
1 Sauber FT(SAUBER) - SEK
kr2.00096
1 Sauber FT(SAUBER) - BGN
лв0.34944
1 Sauber FT(SAUBER) - HUF
Ft70.96544
1 Sauber FT(SAUBER) - CZK
4.3992
1 Sauber FT(SAUBER) - KWD
د.ك0.06344
1 Sauber FT(SAUBER) - ILS
0.70928
1 Sauber FT(SAUBER) - AOA
Kz190.65072
1 Sauber FT(SAUBER) - BHD
.د.ب0.078416
1 Sauber FT(SAUBER) - BMD
$0.208
1 Sauber FT(SAUBER) - DKK
kr1.33536
1 Sauber FT(SAUBER) - HNL
L5.46832
1 Sauber FT(SAUBER) - MUR
9.51184
1 Sauber FT(SAUBER) - NAD
$3.67536
1 Sauber FT(SAUBER) - NOK
kr2.11744
1 Sauber FT(SAUBER) - NZD
$0.35568
1 Sauber FT(SAUBER) - PAB
B/.0.208
1 Sauber FT(SAUBER) - PGK
K0.86112
1 Sauber FT(SAUBER) - QAR
ر.ق0.75712
1 Sauber FT(SAUBER) - RSD
дин.20.98096

Sauber FT-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Sauber FT toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Sauber FT-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sauber FT”

Paljonko Sauber FT (SAUBER) on arvoltaan tänään?
SAUBER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.208 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SAUBER-USD-parin nykyinen hinta?
SAUBER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.208. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sauber FT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SAUBER markkina-arvo on $ 579.47K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SAUBER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SAUBER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.79M USD.
Mikä oli SAUBER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SAUBER saavutti ATH-hinnaksi 12.8254049 USD.
Mikä oli SAUBER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SAUBER-rahakkeen ATL-hinta oli 0.15112019453382508 USD.
Mikä on SAUBER-rahakkeen treidausvolyymi?
SAUBER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.80K USD.
Nouseeko SAUBER tänä vuonna korkeammalle?
SAUBER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SAUBER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:51:05 (UTC+8)

