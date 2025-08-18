Sauber FT (SAUBER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.208. Viimeisen 24 tunnin aikana SAUBER on vaihdellut alimmillaan $ 0.1955 ja korkeimmillaan $ 0.2256 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SAUBER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 12.8254049, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.15112019453382508.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SAUBER on muuttunut -0.53% viimeisen tunnin aikana, -0.27% 24 tunnin aikana ja -9.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Sauber FT (SAUBER) -rahakkeen markkinatiedot
$ 579.47K
$ 57.80K
$ 2.08M
2.79M
10,000,000
CHZ
Sauber FT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 579.47K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.80K. SAUBER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.79M ja sen kokonaistarjonta on 10000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.08M.
Sauber FT (SAUBER) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Sauber FT-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000585
-0.27%
30 päivää
$ +0.0456
+28.07%
60 päivää
$ +0.0434
+26.36%
90 päivää
$ -0.0155
-6.94%
Sauber FT-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SAUBER-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000585 (-0.27%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Sauber FT 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0456 (+28.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Sauber FT-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SAUBER-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0434 (+26.36%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Sauber FT-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0155 (-6.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Sauber FT (SAUBER)?
$SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences.
Sauber FT on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista SAUBER-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Sauber FT-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Sauber FT-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Sauber FT-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Sauber FT (SAUBER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sauber FT (SAUBER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sauber FT-rahakkeelle.
Sauber FT (SAUBER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SAUBER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Sauber FT (SAUBER) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.