Samoyedcoin (SAMO) -rahakkeen tiedot Samoyedcoin (SAMO) is Solana’s cutest ambassador. It’s community-owned and fun! The premier community token and symbol of the Solana eco. Virallinen verkkosivusto: https://samoyedcoin.com/ Valkoinen paperi: https://samoyedcoin.com/wp-content/uploads/2022/02/The-Samoyedcoin-Whitepawper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/7xKXtg2CW87d97TXJSDpbD5jBkheTqA83TZRuJosgAsU Osta SAMO-rahaketta nyt!

Samoyedcoin (SAMO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Samoyedcoin (SAMO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M Kokonaistarjonta: $ 4.75B $ 4.75B $ 4.75B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.66B $ 3.66B $ 3.66B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.43M $ 8.43M $ 8.43M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2167 $ 0.2167 $ 0.2167 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00115024 $ 0.00115024 $ 0.00115024 Nykyinen hinta: $ 0.001776 $ 0.001776 $ 0.001776 Lue lisää Samoyedcoin (SAMO) -rahakkeen hinnasta

Samoyedcoin (SAMO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Samoyedcoin (SAMO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SAMO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SAMO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SAMO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SAMO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SAMO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Samoyedcoin (SAMO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SAMO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SAMO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Samoyedcoin (SAMO) -rahakkeen hintahistoria SAMO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SAMO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SAMO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SAMO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SAMO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SAMO-rahakkeen hintaennuste nyt!

