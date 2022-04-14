Sabai Protocol (SABAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sabai Protocol (SABAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Sabai Protocol (SABAI) -rahakkeen tiedot The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions. Virallinen verkkosivusto: https://sabaiprotocol.com Valkoinen paperi: https://whitepaper.sabaiprotocol.com Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xb5d730d442e1d5b119fb4e5c843c48a64202ef92 Osta SABAI-rahaketta nyt!

Sabai Protocol (SABAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sabai Protocol (SABAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.12M $ 5.12M $ 5.12M Kokonaistarjonta: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Kierrossa oleva tarjonta: $ 533.55M $ 533.55M $ 533.55M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 25.43M $ 25.43M $ 25.43M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.07285 $ 0.07285 $ 0.07285 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 Nykyinen hinta: $ 0.009597 $ 0.009597 $ 0.009597 Lue lisää Sabai Protocol (SABAI) -rahakkeen hinnasta

Sabai Protocol (SABAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sabai Protocol (SABAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SABAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SABAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SABAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SABAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SABAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Sabai Protocol (SABAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SABAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SABAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Sabai Protocol (SABAI) -rahakkeen hintahistoria SABAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SABAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SABAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SABAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SABAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SABAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

