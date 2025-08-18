Lisätietoja SABAI-rahakkeesta

Sabai Protocol-logo

Sabai Protocol – hinta (SABAI)

1SABAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.009656
$0.009656$0.009656
-1.98%1D
USD
Reaaliaikainen Sabai Protocol (SABAI) -hintakaavio
2025-08-22 01:49:45 (UTC+8)

Sabai Protocol (SABAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00922
$ 0.00922$ 0.00922
24 h:n matalin
$ 0.010915
$ 0.010915$ 0.010915
24 h:n korkein

$ 0.00922
$ 0.00922$ 0.00922

$ 0.010915
$ 0.010915$ 0.010915

$ 0.07280641278540681
$ 0.07280641278540681$ 0.07280641278540681

$ 0.001581266009086181
$ 0.001581266009086181$ 0.001581266009086181

-1.93%

-1.98%

-9.04%

-9.04%

Sabai Protocol (SABAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00965. Viimeisen 24 tunnin aikana SABAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00922 ja korkeimmillaan $ 0.010915 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SABAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07280641278540681, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001581266009086181.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SABAI on muuttunut -1.93% viimeisen tunnin aikana, -1.98% 24 tunnin aikana ja -9.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sabai Protocol (SABAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.1435

$ 5.15M
$ 5.15M$ 5.15M

$ 63.26K
$ 63.26K$ 63.26K

$ 25.57M
$ 25.57M$ 25.57M

533.55M
533.55M 533.55M

2,650,000,000
2,650,000,000 2,650,000,000

2,650,000,000
2,650,000,000 2,650,000,000

20.13%

ETH

Sabai Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.15M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.26K. SABAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 533.55M ja sen kokonaistarjonta on 2650000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.57M.

Sabai Protocol (SABAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Sabai Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00019505-1.98%
30 päivää$ -0.00227-19.05%
60 päivää$ -0.004625-32.40%
90 päivää$ +0.000803+9.07%
Sabai Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SABAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00019505 (-1.98%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Sabai Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00227 (-19.05%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Sabai Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SABAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.004625 (-32.40%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Sabai Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000803 (+9.07%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Sabai Protocol (SABAI)?

Tarkista Sabai Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Sabai Protocol (SABAI)

The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

Sabai Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Sabai Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SABAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Sabai Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Sabai Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Sabai Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sabai Protocol (SABAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sabai Protocol (SABAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sabai Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Sabai Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Sabai Protocol (SABAI) -rahakkeen tokenomiikka

Sabai Protocol (SABAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SABAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Sabai Protocol (SABAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Sabai Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Sabai Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SABAI paikallisiin valuuttoihin

1 Sabai Protocol(SABAI) - VND
253.93975
1 Sabai Protocol(SABAI) - AUD
A$0.0149575
1 Sabai Protocol(SABAI) - GBP
0.007141
1 Sabai Protocol(SABAI) - EUR
0.008299
1 Sabai Protocol(SABAI) - USD
$0.00965
1 Sabai Protocol(SABAI) - MYR
RM0.040723
1 Sabai Protocol(SABAI) - TRY
0.394878
1 Sabai Protocol(SABAI) - JPY
¥1.4282
1 Sabai Protocol(SABAI) - ARS
ARS$12.6639845
1 Sabai Protocol(SABAI) - RUB
0.7775005
1 Sabai Protocol(SABAI) - INR
0.842638
1 Sabai Protocol(SABAI) - IDR
Rp158.196696
1 Sabai Protocol(SABAI) - KRW
13.515404
1 Sabai Protocol(SABAI) - PHP
0.5516905
1 Sabai Protocol(SABAI) - EGP
￡E.0.4679285
1 Sabai Protocol(SABAI) - BRL
R$0.0527855
1 Sabai Protocol(SABAI) - CAD
C$0.013317
1 Sabai Protocol(SABAI) - BDT
1.173633
1 Sabai Protocol(SABAI) - NGN
14.8232685
1 Sabai Protocol(SABAI) - COP
$38.9112125
1 Sabai Protocol(SABAI) - ZAR
R.0.1710945
1 Sabai Protocol(SABAI) - UAH
0.397387
1 Sabai Protocol(SABAI) - VES
Bs1.32205
1 Sabai Protocol(SABAI) - CLP
$9.3605
1 Sabai Protocol(SABAI) - PKR
Rs2.720528
1 Sabai Protocol(SABAI) - KZT
5.185331
1 Sabai Protocol(SABAI) - THB
฿0.315169
1 Sabai Protocol(SABAI) - TWD
NT$0.2942285
1 Sabai Protocol(SABAI) - AED
د.إ0.0354155
1 Sabai Protocol(SABAI) - CHF
Fr0.00772
1 Sabai Protocol(SABAI) - HKD
HK$0.0753665
1 Sabai Protocol(SABAI) - AMD
֏3.693055
1 Sabai Protocol(SABAI) - MAD
.د.م0.0869465
1 Sabai Protocol(SABAI) - MXN
$0.1809375
1 Sabai Protocol(SABAI) - SAR
ريال0.0361875
1 Sabai Protocol(SABAI) - PLN
0.035319
1 Sabai Protocol(SABAI) - RON
лв0.0419775
1 Sabai Protocol(SABAI) - SEK
kr0.092833
1 Sabai Protocol(SABAI) - BGN
лв0.016212
1 Sabai Protocol(SABAI) - HUF
Ft3.292387
1 Sabai Protocol(SABAI) - CZK
0.2040975
1 Sabai Protocol(SABAI) - KWD
د.ك0.00294325
1 Sabai Protocol(SABAI) - ILS
0.0329065
1 Sabai Protocol(SABAI) - AOA
Kz8.8450935
1 Sabai Protocol(SABAI) - BHD
.د.ب0.00363805
1 Sabai Protocol(SABAI) - BMD
$0.00965
1 Sabai Protocol(SABAI) - DKK
kr0.061953
1 Sabai Protocol(SABAI) - HNL
L0.2536985
1 Sabai Protocol(SABAI) - MUR
0.4412945
1 Sabai Protocol(SABAI) - NAD
$0.1705155
1 Sabai Protocol(SABAI) - NOK
kr0.098237
1 Sabai Protocol(SABAI) - NZD
$0.0165015
1 Sabai Protocol(SABAI) - PAB
B/.0.00965
1 Sabai Protocol(SABAI) - PGK
K0.039951
1 Sabai Protocol(SABAI) - QAR
ر.ق0.035126
1 Sabai Protocol(SABAI) - RSD
дин.0.9733955

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Sabai Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Sabai Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sabai Protocol”

Paljonko Sabai Protocol (SABAI) on arvoltaan tänään?
SABAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00965 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SABAI-USD-parin nykyinen hinta?
SABAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00965. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sabai Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SABAI markkina-arvo on $ 5.15M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SABAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SABAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 533.55M USD.
Mikä oli SABAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SABAI saavutti ATH-hinnaksi 0.07280641278540681 USD.
Mikä oli SABAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SABAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001581266009086181 USD.
Mikä on SABAI-rahakkeen treidausvolyymi?
SABAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.26K USD.
Nouseeko SABAI tänä vuonna korkeammalle?
SABAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SABAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 01:49:45 (UTC+8)

Sabai Protocol (SABAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

