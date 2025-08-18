Sabai Protocol (SABAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00965. Viimeisen 24 tunnin aikana SABAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00922 ja korkeimmillaan $ 0.010915 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SABAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07280641278540681, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001581266009086181.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SABAI on muuttunut -1.93% viimeisen tunnin aikana, -1.98% 24 tunnin aikana ja -9.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Sabai Protocol (SABAI) -rahakkeen markkinatiedot
Sabai Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.15M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.26K. SABAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 533.55M ja sen kokonaistarjonta on 2650000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.57M.
The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.
Sabai Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Sabai Protocol (SABAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sabai Protocol (SABAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sabai Protocol-rahakkeelle.
Sabai Protocol (SABAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SABAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
