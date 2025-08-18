Mikä on Sabai Protocol (SABAI)

The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

Sabai Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Sabai Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sabai Protocol” Paljonko Sabai Protocol (SABAI) on arvoltaan tänään? SABAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00965 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on SABAI-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.00965 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo SABAI -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Sabai Protocol-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen SABAI markkina-arvo on $ 5.15M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on SABAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? SABAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 533.55M USD . Mikä oli SABAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? SABAI saavutti ATH-hinnaksi 0.07280641278540681 USD . Mikä oli SABAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? SABAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001581266009086181 USD . Mikä on SABAI-rahakkeen treidausvolyymi? SABAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.26K USD . Nouseeko SABAI tänä vuonna korkeammalle? SABAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SABAI-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Sabai Protocol (SABAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

