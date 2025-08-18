Lisätietoja RYO-rahakkeesta

RYO-rahakkeen hintatiedot

RYO-rahakkeen valkoinen paperi

RYO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RYO-rahakkeen tokenomiikka

RYO-rahakkeen hintaennuste

RYO-rahakkeen historia

RYO-osto-opas

RYO/fiat-valuuttamuunnin

RYO-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

RYO Token-logo

RYO Token – hinta (RYO)

1RYO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$6.894
$6.894$6.894
-0.14%1D
USD
Reaaliaikainen RYO Token (RYO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:49:21 (UTC+8)

RYO Token (RYO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 6.85
$ 6.85$ 6.85
24 h:n matalin
$ 7.068
$ 7.068$ 7.068
24 h:n korkein

$ 6.85
$ 6.85$ 6.85

$ 7.068
$ 7.068$ 7.068

$ 15.7175488598607
$ 15.7175488598607$ 15.7175488598607

$ 1.0169715466069038
$ 1.0169715466069038$ 1.0169715466069038

+0.18%

-0.13%

-4.59%

-4.59%

RYO Token (RYO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 6.894. Viimeisen 24 tunnin aikana RYO on vaihdellut alimmillaan $ 6.85 ja korkeimmillaan $ 7.068 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RYO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 15.7175488598607, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.0169715466069038.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RYO on muuttunut +0.18% viimeisen tunnin aikana, -0.13% 24 tunnin aikana ja -4.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

RYO Token (RYO) -rahakkeen markkinatiedot

No.3519

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 202.87K
$ 202.87K$ 202.87K

$ 13.79B
$ 13.79B$ 13.79B

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

ETH

RYO Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 202.87K. RYO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 2000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.79B.

RYO Token (RYO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän RYO Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00967-0.13%
30 päivää$ -0.284-3.96%
60 päivää$ +3.115+82.42%
90 päivää$ +2.858+70.81%
RYO Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RYO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00967 (-0.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

RYO Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.284 (-3.96%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

RYO Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RYO-rahakkeiden hinta muuttui $ +3.115 (+82.42%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

RYO Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +2.858 (+70.81%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle RYO Token (RYO)?

Tarkista RYO Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on RYO Token (RYO)

RYO was developed to be the cryptocurrency for the masses, focusing on simplicity and usability. The RYO ecosystem includes seamless integration with our digital LIFE Wallet and e-commerce Global Mall platform, poised to catapult RYO to the forefront of global awareness and mass adoption. Designed to be ultra-flexible, ultra-scalable, and ultra-secure with user-friendly interfaces and onboarding processes, RYO is set to establish new standards for crypto usability.

RYO Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja RYO Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RYO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue RYO Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään RYO Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

RYO Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon RYO Token (RYO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko RYO Token (RYO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita RYO Token-rahakkeelle.

Tarkista RYO Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

RYO Token (RYO) -rahakkeen tokenomiikka

RYO Token (RYO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RYO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

RYO Token (RYO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa RYO Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa RYO Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RYO paikallisiin valuuttoihin

1 RYO Token(RYO) - VND
181,415.61
1 RYO Token(RYO) - AUD
A$10.6857
1 RYO Token(RYO) - GBP
5.10156
1 RYO Token(RYO) - EUR
5.92884
1 RYO Token(RYO) - USD
$6.894
1 RYO Token(RYO) - MYR
RM29.09268
1 RYO Token(RYO) - TRY
282.10248
1 RYO Token(RYO) - JPY
¥1,020.312
1 RYO Token(RYO) - ARS
ARS$9,047.20302
1 RYO Token(RYO) - RUB
555.44958
1 RYO Token(RYO) - INR
601.98408
1 RYO Token(RYO) - IDR
Rp113,016.37536
1 RYO Token(RYO) - KRW
9,655.46064
1 RYO Token(RYO) - PHP
394.12998
1 RYO Token(RYO) - EGP
￡E.334.29006
1 RYO Token(RYO) - BRL
R$37.71018
1 RYO Token(RYO) - CAD
C$9.51372
1 RYO Token(RYO) - BDT
838.44828
1 RYO Token(RYO) - NGN
10,589.80446
1 RYO Token(RYO) - COP
$27,798.3315
1 RYO Token(RYO) - ZAR
R.122.23062
1 RYO Token(RYO) - UAH
283.89492
1 RYO Token(RYO) - VES
Bs944.478
1 RYO Token(RYO) - CLP
$6,687.18
1 RYO Token(RYO) - PKR
Rs1,943.55648
1 RYO Token(RYO) - KZT
3,704.42196
1 RYO Token(RYO) - THB
฿225.15804
1 RYO Token(RYO) - TWD
NT$210.19806
1 RYO Token(RYO) - AED
د.إ25.30098
1 RYO Token(RYO) - CHF
Fr5.5152
1 RYO Token(RYO) - HKD
HK$53.84214
1 RYO Token(RYO) - AMD
֏2,638.3338
1 RYO Token(RYO) - MAD
.د.م62.11494
1 RYO Token(RYO) - MXN
$129.2625
1 RYO Token(RYO) - SAR
ريال25.8525
1 RYO Token(RYO) - PLN
25.23204
1 RYO Token(RYO) - RON
лв29.9889
1 RYO Token(RYO) - SEK
kr66.32028
1 RYO Token(RYO) - BGN
лв11.58192
1 RYO Token(RYO) - HUF
Ft2,352.09492
1 RYO Token(RYO) - CZK
145.8081
1 RYO Token(RYO) - KWD
د.ك2.10267
1 RYO Token(RYO) - ILS
23.50854
1 RYO Token(RYO) - AOA
Kz6,318.97146
1 RYO Token(RYO) - BHD
.د.ب2.599038
1 RYO Token(RYO) - BMD
$6.894
1 RYO Token(RYO) - DKK
kr44.25948
1 RYO Token(RYO) - HNL
L181.24326
1 RYO Token(RYO) - MUR
315.26262
1 RYO Token(RYO) - NAD
$121.81698
1 RYO Token(RYO) - NOK
kr70.18092
1 RYO Token(RYO) - NZD
$11.78874
1 RYO Token(RYO) - PAB
B/.6.894
1 RYO Token(RYO) - PGK
K28.54116
1 RYO Token(RYO) - QAR
ر.ق25.09416
1 RYO Token(RYO) - RSD
дин.695.39778

RYO Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton RYO Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen RYO Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”RYO Token”

Paljonko RYO Token (RYO) on arvoltaan tänään?
RYO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 6.894 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RYO-USD-parin nykyinen hinta?
RYO -USD-parin nykyinen hinta on $ 6.894. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on RYO Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RYO markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RYO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RYO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli RYO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RYO saavutti ATH-hinnaksi 15.7175488598607 USD.
Mikä oli RYO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RYO-rahakkeen ATL-hinta oli 1.0169715466069038 USD.
Mikä on RYO-rahakkeen treidausvolyymi?
RYO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 202.87K USD.
Nouseeko RYO tänä vuonna korkeammalle?
RYO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RYO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:49:21 (UTC+8)

RYO Token (RYO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

RYO-USD-laskin

Summa

RYO
RYO
USD
USD

1 RYO = 6.894 USD

Treidaa RYO-rahaketta

RYOUSDT
$6.894
$6.894$6.894
-0.13%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu