THORChain-logo

THORChain – hinta (RUNE)

1RUNE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.28
+0.39%1D
USD
Reaaliaikainen THORChain (RUNE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:48:22 (UTC+8)

THORChain (RUNE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.268
24 h:n matalin
$ 1.323
24 h:n korkein

$ 1.268
$ 1.323
$ 21.26140054
$ 0.00793864363964
+0.31%

+0.39%

-6.65%

-6.65%

THORChain (RUNE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.279. Viimeisen 24 tunnin aikana RUNE on vaihdellut alimmillaan $ 1.268 ja korkeimmillaan $ 1.323 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RUNE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 21.26140054, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00793864363964.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RUNE on muuttunut +0.31% viimeisen tunnin aikana, +0.39% 24 tunnin aikana ja -6.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

THORChain (RUNE) -rahakkeen markkinatiedot

No.127

$ 449.40M
$ 2.65M
$ 544.14M
351.37M
425,443,303
0.01%

2020-04-01 00:00:00

$ 0.038
RUNE

THORChain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 449.40M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.65M. RUNE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 351.37M ja sen kokonaistarjonta on 425443303. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 544.14M.

THORChain (RUNE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän THORChain-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00497+0.39%
30 päivää$ -0.343-21.15%
60 päivää$ +0.078+6.49%
90 päivää$ -0.732-36.40%
THORChain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RUNE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00497 (+0.39%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

THORChain 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.343 (-21.15%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

THORChain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RUNE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.078 (+6.49%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

THORChain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.732 (-36.40%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle THORChain (RUNE)?

Tarkista THORChain-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on THORChain (RUNE)

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

THORChain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja THORChain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RUNE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue THORChain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään THORChain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

THORChain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon THORChain (RUNE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko THORChain (RUNE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita THORChain-rahakkeelle.

Tarkista THORChain-rahakkeen hintaennuste nyt!

THORChain (RUNE) -rahakkeen tokenomiikka

THORChain (RUNE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RUNE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

THORChain (RUNE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa THORChain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa THORChain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RUNE paikallisiin valuuttoihin

1 THORChain(RUNE) - VND
33,656.885
1 THORChain(RUNE) - AUD
A$1.98245
1 THORChain(RUNE) - GBP
0.94646
1 THORChain(RUNE) - EUR
1.09994
1 THORChain(RUNE) - USD
$1.279
1 THORChain(RUNE) - MYR
RM5.39738
1 THORChain(RUNE) - TRY
52.33668
1 THORChain(RUNE) - JPY
¥189.292
1 THORChain(RUNE) - ARS
ARS$1,678.47007
1 THORChain(RUNE) - RUB
103.04903
1 THORChain(RUNE) - INR
111.68228
1 THORChain(RUNE) - IDR
Rp20,967.20976
1 THORChain(RUNE) - KRW
1,791.31624
1 THORChain(RUNE) - PHP
73.12043
1 THORChain(RUNE) - EGP
￡E.62.01871
1 THORChain(RUNE) - BRL
R$6.99613
1 THORChain(RUNE) - CAD
C$1.76502
1 THORChain(RUNE) - BDT
155.55198
1 THORChain(RUNE) - NGN
1,964.65911
1 THORChain(RUNE) - COP
$5,157.24775
1 THORChain(RUNE) - ZAR
R.22.67667
1 THORChain(RUNE) - UAH
52.66922
1 THORChain(RUNE) - VES
Bs175.223
1 THORChain(RUNE) - CLP
$1,240.63
1 THORChain(RUNE) - PKR
Rs360.57568
1 THORChain(RUNE) - KZT
687.25786
1 THORChain(RUNE) - THB
฿41.77214
1 THORChain(RUNE) - TWD
NT$38.99671
1 THORChain(RUNE) - AED
د.إ4.69393
1 THORChain(RUNE) - CHF
Fr1.0232
1 THORChain(RUNE) - HKD
HK$9.98899
1 THORChain(RUNE) - AMD
֏489.4733
1 THORChain(RUNE) - MAD
.د.م11.52379
1 THORChain(RUNE) - MXN
$23.98125
1 THORChain(RUNE) - SAR
ريال4.79625
1 THORChain(RUNE) - PLN
4.68114
1 THORChain(RUNE) - RON
лв5.56365
1 THORChain(RUNE) - SEK
kr12.30398
1 THORChain(RUNE) - BGN
лв2.14872
1 THORChain(RUNE) - HUF
Ft436.36922
1 THORChain(RUNE) - CZK
27.05085
1 THORChain(RUNE) - KWD
د.ك0.390095
1 THORChain(RUNE) - ILS
4.36139
1 THORChain(RUNE) - AOA
Kz1,172.31861
1 THORChain(RUNE) - BHD
.د.ب0.482183
1 THORChain(RUNE) - BMD
$1.279
1 THORChain(RUNE) - DKK
kr8.21118
1 THORChain(RUNE) - HNL
L33.62491
1 THORChain(RUNE) - MUR
58.48867
1 THORChain(RUNE) - NAD
$22.59993
1 THORChain(RUNE) - NOK
kr13.02022
1 THORChain(RUNE) - NZD
$2.18709
1 THORChain(RUNE) - PAB
B/.1.279
1 THORChain(RUNE) - PGK
K5.29506
1 THORChain(RUNE) - QAR
ر.ق4.65556
1 THORChain(RUNE) - RSD
дин.129.01273

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”THORChain”

Paljonko THORChain (RUNE) on arvoltaan tänään?
RUNE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.279 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RUNE-USD-parin nykyinen hinta?
RUNE -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.279. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on THORChain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RUNE markkina-arvo on $ 449.40M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RUNE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RUNE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 351.37M USD.
Mikä oli RUNE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RUNE saavutti ATH-hinnaksi 21.26140054 USD.
Mikä oli RUNE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RUNE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00793864363964 USD.
Mikä on RUNE-rahakkeen treidausvolyymi?
RUNE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.65M USD.
Nouseeko RUNE tänä vuonna korkeammalle?
RUNE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RUNE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

