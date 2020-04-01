RUNE

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

NimiRUNE

SijoitusNo.131

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0001%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)8.31%

Kierrossa oleva tarjonta351,315,422

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta425,408,957

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2020-04-01 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.038 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta21.26140054,2021-05-19

Alin hinta0.00793864363964,2019-09-27

Julkinen lohkoketjuRUNE

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
