Ready to Fight-logo

Ready to Fight – hinta (RTF)

1RTF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01194
$0.01194$0.01194
-0.25%1D
USD
Reaaliaikainen Ready to Fight (RTF) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:22:05 (UTC+8)

Ready to Fight (RTF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01185
$ 0.01185$ 0.01185
24 h:n matalin
$ 0.01215
$ 0.01215$ 0.01215
24 h:n korkein

$ 0.01185
$ 0.01185$ 0.01185

$ 0.01215
$ 0.01215$ 0.01215

$ 0.2862044677525272
$ 0.2862044677525272$ 0.2862044677525272

$ 0.009836048565616116
$ 0.009836048565616116$ 0.009836048565616116

-0.67%

-0.25%

+1.96%

+1.96%

Ready to Fight (RTF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01194. Viimeisen 24 tunnin aikana RTF on vaihdellut alimmillaan $ 0.01185 ja korkeimmillaan $ 0.01215 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RTF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2862044677525272, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.009836048565616116.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RTF on muuttunut -0.67% viimeisen tunnin aikana, -0.25% 24 tunnin aikana ja +1.96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ready to Fight (RTF) -rahakkeen markkinatiedot

No.3707

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 116.17K
$ 116.17K$ 116.17K

$ 4.78M
$ 4.78M$ 4.78M

0.00
0.00 0.00

400,000,000
400,000,000 400,000,000

BSC

Ready to Fight-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 116.17K. RTF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 400000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.78M.

Ready to Fight (RTF) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ready to Fight-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000299-0.25%
30 päivää$ -0.00116-8.86%
60 päivää$ -0.03291-73.38%
90 päivää$ -0.02216-64.99%
Ready to Fight-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RTF-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000299 (-0.25%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Ready to Fight 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00116 (-8.86%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Ready to Fight-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RTF-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.03291 (-73.38%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Ready to Fight-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02216 (-64.99%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Ready to Fight (RTF)?

Tarkista Ready to Fight-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Ready to Fight (RTF)

Ready To Fight (RTF) is the 1st SocialFi app for 10M combat sports communities worldwide, led by Oleksandr Usyk and powered by the WBC.

Ready to Fight on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ready to Fight-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RTF-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Ready to Fight-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ready to Fight-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Ready to Fight-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ready to Fight (RTF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ready to Fight (RTF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ready to Fight-rahakkeelle.

Tarkista Ready to Fight-rahakkeen hintaennuste nyt!

Ready to Fight (RTF) -rahakkeen tokenomiikka

Ready to Fight (RTF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RTF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ready to Fight (RTF) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Ready to Fight:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ready to Fight MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RTF paikallisiin valuuttoihin

1 Ready to Fight(RTF) - VND
314.2011
1 Ready to Fight(RTF) - AUD
A$0.018507
1 Ready to Fight(RTF) - GBP
0.0088356
1 Ready to Fight(RTF) - EUR
0.0102684
1 Ready to Fight(RTF) - USD
$0.01194
1 Ready to Fight(RTF) - MYR
RM0.0503868
1 Ready to Fight(RTF) - TRY
0.4887042
1 Ready to Fight(RTF) - JPY
¥1.76712
1 Ready to Fight(RTF) - ARS
ARS$15.6898764
1 Ready to Fight(RTF) - RUB
0.9620058
1 Ready to Fight(RTF) - INR
1.0420038
1 Ready to Fight(RTF) - IDR
Rp195.7376736
1 Ready to Fight(RTF) - KRW
16.7226864
1 Ready to Fight(RTF) - PHP
0.6826098
1 Ready to Fight(RTF) - EGP
￡E.0.5788512
1 Ready to Fight(RTF) - BRL
R$0.0653118
1 Ready to Fight(RTF) - CAD
C$0.0164772
1 Ready to Fight(RTF) - BDT
1.4521428
1 Ready to Fight(RTF) - NGN
18.3409146
1 Ready to Fight(RTF) - COP
$48.145065
1 Ready to Fight(RTF) - ZAR
R.0.2115768
1 Ready to Fight(RTF) - UAH
0.4916892
1 Ready to Fight(RTF) - VES
Bs1.63578
1 Ready to Fight(RTF) - CLP
$11.5818
1 Ready to Fight(RTF) - PKR
Rs3.3661248
1 Ready to Fight(RTF) - KZT
6.4158396
1 Ready to Fight(RTF) - THB
฿0.3899604
1 Ready to Fight(RTF) - TWD
NT$0.36417
1 Ready to Fight(RTF) - AED
د.إ0.0438198
1 Ready to Fight(RTF) - CHF
Fr0.009552
1 Ready to Fight(RTF) - HKD
HK$0.0932514
1 Ready to Fight(RTF) - AMD
֏4.569438
1 Ready to Fight(RTF) - MAD
.د.م0.1075794
1 Ready to Fight(RTF) - MXN
$0.2239944
1 Ready to Fight(RTF) - SAR
ريال0.044775
1 Ready to Fight(RTF) - PLN
0.0437004
1 Ready to Fight(RTF) - RON
лв0.051939
1 Ready to Fight(RTF) - SEK
kr0.1148628
1 Ready to Fight(RTF) - BGN
лв0.0200592
1 Ready to Fight(RTF) - HUF
Ft4.0764354
1 Ready to Fight(RTF) - CZK
0.2526504
1 Ready to Fight(RTF) - KWD
د.ك0.0036417
1 Ready to Fight(RTF) - ILS
0.0407154
1 Ready to Fight(RTF) - AOA
Kz10.9440846
1 Ready to Fight(RTF) - BHD
.د.ب0.00450138
1 Ready to Fight(RTF) - BMD
$0.01194
1 Ready to Fight(RTF) - DKK
kr0.0767742
1 Ready to Fight(RTF) - HNL
L0.3139026
1 Ready to Fight(RTF) - MUR
0.5460162
1 Ready to Fight(RTF) - NAD
$0.2109798
1 Ready to Fight(RTF) - NOK
kr0.1215492
1 Ready to Fight(RTF) - NZD
$0.0204174
1 Ready to Fight(RTF) - PAB
B/.0.01194
1 Ready to Fight(RTF) - PGK
K0.0494316
1 Ready to Fight(RTF) - QAR
ر.ق0.0434616
1 Ready to Fight(RTF) - RSD
дин.1.2046266

Ready to Fight-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Ready to Fight toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Ready to Fight-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ready to Fight”

Paljonko Ready to Fight (RTF) on arvoltaan tänään?
RTF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01194 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RTF-USD-parin nykyinen hinta?
RTF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01194. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ready to Fight-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RTF markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RTF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RTF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli RTF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RTF saavutti ATH-hinnaksi 0.2862044677525272 USD.
Mikä oli RTF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RTF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.009836048565616116 USD.
Mikä on RTF-rahakkeen treidausvolyymi?
RTF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 116.17K USD.
Nouseeko RTF tänä vuonna korkeammalle?
RTF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RTF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Ready to Fight (RTF) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

RTF-USD-laskin

Summa

RTF
RTF
USD
USD

1 RTF = 0.01194 USD

Treidaa RTF-rahaketta

RTFUSDT
$0.01194
$0.01194$0.01194
-0.25%

