Lisätietoja RSR-rahakkeesta

RSR-rahakkeen hintatiedot

RSR-rahakkeen valkoinen paperi

RSR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RSR-rahakkeen tokenomiikka

RSR-rahakkeen hintaennuste

RSR-rahakkeen historia

RSR-osto-opas

RSR/fiat-valuuttamuunnin

RSR-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Reserve Rights-logo

Reserve Rights – hinta (RSR)

1RSR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00807
$0.00807$0.00807
+0.58%1D
USD
Reaaliaikainen Reserve Rights (RSR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:48:08 (UTC+8)

Reserve Rights (RSR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.007978
$ 0.007978$ 0.007978
24 h:n matalin
$ 0.008577
$ 0.008577$ 0.008577
24 h:n korkein

$ 0.007978
$ 0.007978$ 0.007978

$ 0.008577
$ 0.008577$ 0.008577

$ 0.11894605
$ 0.11894605$ 0.11894605

$ 0.0012473332974
$ 0.0012473332974$ 0.0012473332974

+0.42%

+0.58%

-11.32%

-11.32%

Reserve Rights (RSR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.008064. Viimeisen 24 tunnin aikana RSR on vaihdellut alimmillaan $ 0.007978 ja korkeimmillaan $ 0.008577 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RSR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.11894605, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0012473332974.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RSR on muuttunut +0.42% viimeisen tunnin aikana, +0.58% 24 tunnin aikana ja -11.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Reserve Rights (RSR) -rahakkeen markkinatiedot

No.117

$ 477.41M
$ 477.41M$ 477.41M

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

$ 806.40M
$ 806.40M$ 806.40M

59.20B
59.20B 59.20B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

59.20%

0.01%

ETH

Reserve Rights-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 477.41M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.92M. RSR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 59.20B ja sen kokonaistarjonta on 100000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 806.40M.

Reserve Rights (RSR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Reserve Rights-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00004654+0.58%
30 päivää$ -0.001273-13.64%
60 päivää$ +0.0027+50.33%
90 päivää$ -0.000899-10.04%
Reserve Rights-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RSR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00004654 (+0.58%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Reserve Rights 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001273 (-13.64%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Reserve Rights-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RSR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0027 (+50.33%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Reserve Rights-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000899 (-10.04%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Reserve Rights (RSR)?

Tarkista Reserve Rights-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Reserve Rights (RSR)

Reserve is a flexible pool of stablecoins designed to reduce risk through diversification and decentralized governance.

Reserve Rights on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Reserve Rights-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RSR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Reserve Rights-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Reserve Rights-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Reserve Rights-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Reserve Rights (RSR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Reserve Rights (RSR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Reserve Rights-rahakkeelle.

Tarkista Reserve Rights-rahakkeen hintaennuste nyt!

Reserve Rights (RSR) -rahakkeen tokenomiikka

Reserve Rights (RSR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RSR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Reserve Rights (RSR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Reserve Rights:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Reserve Rights MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RSR paikallisiin valuuttoihin

1 Reserve Rights(RSR) - VND
212.20416
1 Reserve Rights(RSR) - AUD
A$0.0124992
1 Reserve Rights(RSR) - GBP
0.00596736
1 Reserve Rights(RSR) - EUR
0.00693504
1 Reserve Rights(RSR) - USD
$0.008064
1 Reserve Rights(RSR) - MYR
RM0.03403008
1 Reserve Rights(RSR) - TRY
0.32997888
1 Reserve Rights(RSR) - JPY
¥1.193472
1 Reserve Rights(RSR) - ARS
ARS$10.58262912
1 Reserve Rights(RSR) - RUB
0.64971648
1 Reserve Rights(RSR) - INR
0.70414848
1 Reserve Rights(RSR) - IDR
Rp132.19670016
1 Reserve Rights(RSR) - KRW
11.29411584
1 Reserve Rights(RSR) - PHP
0.46101888
1 Reserve Rights(RSR) - EGP
￡E.0.39102336
1 Reserve Rights(RSR) - BRL
R$0.04411008
1 Reserve Rights(RSR) - CAD
C$0.01112832
1 Reserve Rights(RSR) - BDT
0.98074368
1 Reserve Rights(RSR) - NGN
12.38702976
1 Reserve Rights(RSR) - COP
$32.516064
1 Reserve Rights(RSR) - ZAR
R.0.14297472
1 Reserve Rights(RSR) - UAH
0.33207552
1 Reserve Rights(RSR) - VES
Bs1.104768
1 Reserve Rights(RSR) - CLP
$7.82208
1 Reserve Rights(RSR) - PKR
Rs2.27340288
1 Reserve Rights(RSR) - KZT
4.33310976
1 Reserve Rights(RSR) - THB
฿0.26337024
1 Reserve Rights(RSR) - TWD
NT$0.24587136
1 Reserve Rights(RSR) - AED
د.إ0.02959488
1 Reserve Rights(RSR) - CHF
Fr0.0064512
1 Reserve Rights(RSR) - HKD
HK$0.06297984
1 Reserve Rights(RSR) - AMD
֏3.0860928
1 Reserve Rights(RSR) - MAD
.د.م0.07265664
1 Reserve Rights(RSR) - MXN
$0.1512
1 Reserve Rights(RSR) - SAR
ريال0.03024
1 Reserve Rights(RSR) - PLN
0.02951424
1 Reserve Rights(RSR) - RON
лв0.0350784
1 Reserve Rights(RSR) - SEK
kr0.07757568
1 Reserve Rights(RSR) - BGN
лв0.01354752
1 Reserve Rights(RSR) - HUF
Ft2.75127552
1 Reserve Rights(RSR) - CZK
0.1705536
1 Reserve Rights(RSR) - KWD
د.ك0.00245952
1 Reserve Rights(RSR) - ILS
0.02749824
1 Reserve Rights(RSR) - AOA
Kz7.39138176
1 Reserve Rights(RSR) - BHD
.د.ب0.003040128
1 Reserve Rights(RSR) - BMD
$0.008064
1 Reserve Rights(RSR) - DKK
kr0.05177088
1 Reserve Rights(RSR) - HNL
L0.21200256
1 Reserve Rights(RSR) - MUR
0.36876672
1 Reserve Rights(RSR) - NAD
$0.14249088
1 Reserve Rights(RSR) - NOK
kr0.08209152
1 Reserve Rights(RSR) - NZD
$0.01378944
1 Reserve Rights(RSR) - PAB
B/.0.008064
1 Reserve Rights(RSR) - PGK
K0.03338496
1 Reserve Rights(RSR) - QAR
ر.ق0.02935296
1 Reserve Rights(RSR) - RSD
дин.0.81341568

Reserve Rights-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Reserve Rights toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Reserve Rights-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Reserve Rights”

Paljonko Reserve Rights (RSR) on arvoltaan tänään?
RSR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.008064 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RSR-USD-parin nykyinen hinta?
RSR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.008064. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Reserve Rights-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RSR markkina-arvo on $ 477.41M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RSR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RSR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 59.20B USD.
Mikä oli RSR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RSR saavutti ATH-hinnaksi 0.11894605 USD.
Mikä oli RSR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RSR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0012473332974 USD.
Mikä on RSR-rahakkeen treidausvolyymi?
RSR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.92M USD.
Nouseeko RSR tänä vuonna korkeammalle?
RSR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RSR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:48:08 (UTC+8)

Reserve Rights (RSR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

RSR-USD-laskin

Summa

RSR
RSR
USD
USD

1 RSR = 0.008064 USD

Treidaa RSR-rahaketta

RSRUSDT
$0.00807
$0.00807$0.00807
+0.57%
RSRETH
$0.0000019027
$0.0000019027$0.0000019027
+0.45%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu