Reserve Rights (RSR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Reserve Rights (RSR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Reserve Rights (RSR) -rahakkeen tiedot Reserve is a flexible pool of stablecoins designed to reduce risk through diversification and decentralized governance. Virallinen verkkosivusto: https://reserve.org/ Valkoinen paperi: https://reserve.org/protocol/introduction/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70 Osta RSR-rahaketta nyt!

Reserve Rights (RSR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Reserve Rights (RSR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 504.57M $ 504.57M $ 504.57M Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 59.36B $ 59.36B $ 59.36B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0012473332974 $ 0.0012473332974 $ 0.0012473332974 Nykyinen hinta: $ 0.0085 $ 0.0085 $ 0.0085 Lue lisää Reserve Rights (RSR) -rahakkeen hinnasta

Reserve Rights (RSR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Reserve Rights (RSR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RSR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RSR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RSR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RSR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Reserve Rights (RSR) -rahakkeen hintahistoria RSR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RSR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RSR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RSR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RSR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RSR-rahakkeen hintaennuste nyt!

