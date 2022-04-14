Oasis (ROSE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Oasis (ROSE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Oasis (ROSE) -rahakkeen tiedot Oasis Network is the leading privacy-enabled and scalable layer-1 blockchain network to propel Web3 forward Virallinen verkkosivusto: https://oasisprotocol.org/ Valkoinen paperi: https://docs.oasis.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/S3SQfD6RheMXQ3EEYn1Z5sJsbtwfXdt7tSAVXPQFtYo Osta ROSE-rahaketta nyt!

Oasis (ROSE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Oasis (ROSE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 201.48M $ 201.48M $ 201.48M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 7.41B $ 7.41B $ 7.41B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 272.00M $ 272.00M $ 272.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.185 $ 0.185 $ 0.185 Kaikkien aikojen alin: $ 0.019431918889546658 $ 0.019431918889546658 $ 0.019431918889546658 Nykyinen hinta: $ 0.0272 $ 0.0272 $ 0.0272 Lue lisää Oasis (ROSE) -rahakkeen hinnasta

Oasis (ROSE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Oasis (ROSE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ROSE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ROSE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ROSE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ROSE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ROSE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Oasis (ROSE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ROSE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ROSE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Oasis (ROSE) -rahakkeen hintahistoria ROSE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ROSE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ROSE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ROSE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ROSE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ROSE-rahakkeen hintaennuste nyt!

