RONIN (RON) -rahakkeen tiedot Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain. Virallinen verkkosivusto: https://roninchain.com Valkoinen paperi: https://docs.roninchain.com/basics/white-paper Block Explorer: https://app.roninchain.com/ Osta RON-rahaketta nyt!

RONIN (RON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu RONIN (RON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 385.72M $ 385.72M $ 385.72M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 693.12M $ 693.12M $ 693.12M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 556.50M $ 556.50M $ 556.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.536 $ 4.536 $ 4.536 Kaikkien aikojen alin: $ 0.19762703891193972 $ 0.19762703891193972 $ 0.19762703891193972 Nykyinen hinta: $ 0.5565 $ 0.5565 $ 0.5565 Lue lisää RONIN (RON) -rahakkeen hinnasta

RONIN (RON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset RONIN (RON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RON-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

RONIN (RON) -rahakkeen hintahistoria RON -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RON-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RON-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RON-rahakkeen hintaennuste nyt!

