Roam (ROAM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Roam (ROAM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Roam (ROAM) -rahakkeen tiedot Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications. Virallinen verkkosivusto: https://weroam.xyz/ Valkoinen paperi: https://weroam.xyz/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/RoamA1USA8xjvpTJZ6RvvxyDRzNh6GCA1zVGKSiMVkn Osta ROAM-rahaketta nyt!

Roam (ROAM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Roam (ROAM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 34.23M $ 34.23M $ 34.23M Kokonaistarjonta: $ 996.60M $ 996.60M $ 996.60M Kierrossa oleva tarjonta: $ 310.65M $ 310.65M $ 310.65M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 110.20M $ 110.20M $ 110.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.0746 $ 1.0746 $ 1.0746 Kaikkien aikojen alin: $ 0.06792095365150401 $ 0.06792095365150401 $ 0.06792095365150401 Nykyinen hinta: $ 0.1102 $ 0.1102 $ 0.1102 Lue lisää Roam (ROAM) -rahakkeen hinnasta

Roam (ROAM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Roam (ROAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ROAM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ROAM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ROAM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ROAM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ROAM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Roam (ROAM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ROAM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ROAM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Roam (ROAM) -rahakkeen hintahistoria ROAM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ROAM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ROAM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ROAM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ROAM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ROAM-rahakkeen hintaennuste nyt!

