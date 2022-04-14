Reality Metaverse (RMV) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Reality Metaverse (RMV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Reality Metaverse (RMV) -rahakkeen tiedot

Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games.

Virallinen verkkosivusto:
http://realitymeta.io/
Valkoinen paperi:
https://drive.google.com/file/d/1xKDaSsrJdQD9fOHSGMiWsLNtZUkCqPxm/view?usp=drive_link
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x423352f2c6e0e72422b69af03aba259310146d90

Reality Metaverse (RMV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Reality Metaverse (RMV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 644.72K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 249.89M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.58M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.11
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.001912759135737554
Nykyinen hinta:
$ 0.00258
Reality Metaverse (RMV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Reality Metaverse (RMV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä RMV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RMV-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät RMV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RMV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RMV-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Reality Metaverse (RMV) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RMV-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Reality Metaverse (RMV) -rahakkeen hintahistoria

RMV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

RMV-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne RMV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RMV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.