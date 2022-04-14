Rivalz Network (RIZ) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Rivalz Network (RIZ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Rivalz Network (RIZ) -rahakkeen tiedot Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes. The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans. Virallinen verkkosivusto: https://rivalz.ai/ Valkoinen paperi: https://3708766619-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FtEAVMQUfOtXSxHdeCogt%2Fuploads%2F3S8lhjsO9UyIr3ezzSfR%2FRivalz%20-%20A%20World%20Abstraction%20Layer..pdf?alt=media&token=f870930f-76d3-4454-a487-f53cab058eba Block Explorer: https://solscan.io/token/93bVs9o8Nq88zxnLWwUAVfN5PXBhCcnV5sfs6AFLno8q Osta RIZ-rahaketta nyt!

Rivalz Network (RIZ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Rivalz Network (RIZ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.32M $ 9.32M $ 9.32M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05625 $ 0.05625 $ 0.05625 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00101630910367032 $ 0.00101630910367032 $ 0.00101630910367032 Nykyinen hinta: $ 0.001863 $ 0.001863 $ 0.001863 Lue lisää Rivalz Network (RIZ) -rahakkeen hinnasta

Rivalz Network (RIZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Rivalz Network (RIZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RIZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RIZ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RIZ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RIZ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RIZ-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Rivalz Network (RIZ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RIZ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RIZ-rahakkeita MEXCistä nyt!

Rivalz Network (RIZ) -rahakkeen hintahistoria RIZ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RIZ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RIZ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RIZ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RIZ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RIZ-rahakkeen hintaennuste nyt!

